Aleksić (NPS): Prelazna vlada propuštena prilika, ne smemo da ponovimo istu grešku

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je da je kod ranijeg zahteva dela opozicije za formiranjem prelazne Vlade propuštena prilika za jedinstveno delovanje, zbog čega smatra da je bitno da se „u svetlu nadolazećih izbora ne ponovi ista greška“.

Aleksić je za televiziju N1 rekao da se, u kontekstu sastanka o izbornim uslovima na kom su učestvovali deo opozicije i nevladinih organizacija, ne sme dozvoliti upadanje u zamku vlasti, koja „uvek igra na kartu stvaranja veštačkih podela“ među ljudima koji su protiv njih, preneo je NPS u saopštenju.

Ocenio je da je najvažnije što su počeli da razgovaraju, dodajući da veruje da će im se u narednim danima i nedeljama, kada bude organizovan sledeći sastanak, na razgovorima pridružiti još neki društveni i politički akteri.

„Na kraju ove borbe čekaju nas izbori i važno je da ne budemo pasivni već progresivni i da pokušamo da makar malo popravimo izborni ambijent za taj dan“, dodao je lider NPS, stranke koja je inicirala jučerašnji sastanak.

Prema njegovim rečima, sastanak je bio konstruktivan, a zaključak tog okruglog stola je da će se razgovori nastaviti i biće otvoreni i za druge društvene i političke aktere.

„Važno je da imamo dijalog i zajedničke stavove, barem kada su u pitanju izborni uslovi“, kazao je Aleksić.

„Što se tiče studenata, verujem da će u narednom periodu doći do sastanka. U nekom trenutku moraće da se napravi koordinacija. Sam izborni proces to zahteva i potpuno je prirodno da mi koji smo saborci koordiniramo oko osnovnih stvari. Ne možemo da budemo protivnici sami sebi, a zalažemo se za isti cilj. Na kraju će vlast to iskoristiti i pokušati da napravi rezultat za sebe“, ocenio je.

Prema njegovim rečima, svi koji se danas bore protiv aktuelne vlasti i koji žele normalno društvo, institucije i sistem koji funkcioniše su na neki način opozicija i svako treba da ima svoju ulogu u tom procesu.

(Beta)

