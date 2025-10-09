Aleksić (NPS): Sofronijević kriva što u Srbiji postoji više miliona nelegalnih objekata

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić optužio je ministarku za građevinarstvo Aleksandru Sofronijević da je kriva što u Srbiji postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata i ocenio da je vlast pogrešila što je nju zadužila da rešava taj problem „koji je sama napravila“.

Aleksić je na skupštinskoj sednici kazao da Sofronijević radi u Ministarstvu 20 godina i da se u nekoliko navrata bezuspešno bavila rešavanjem problema legalizacije.

„Ona je siva eminencija i daje dozvole za gradnju svima i sad ste nju doveli da rešava problem koji je sama napravila. Pozivam građane da iskoriste priliku da legalizuju objekte, a oni tajkuni za koje je ovo zakonsko rešenje pravljeno će biti provereni i ići će u zatvor sa vama“, rekao je Aleksić.

On je kritikovao vlast zbog tenzija u društvu rekavši da je Srpska napredna stranka (SNS) „ubila preko 100 nedužnih građana“, zadužila Srbiju 30 milijardi evra i predala zemlju mafiji.

Kazao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „odlazeći predsednik“ i da se njegova vlast bliži kraju.

Zatražio je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

„Postoje ljudi koji su spremni da stvore drugačiji poredak (…) Razumem da se bojite. Za vas je pitanje opstanka na vlasti pitanje slobode“, rekao je Aleksić.

Predsednik poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov kazao je da Aleksićeve tvrdnje nisu tačne i da je on deo „odlazeće parlamentarne opozicije“.

„Izbore koje tražite ćete dobiti, to vam je ispunjeno. Videćemo kada će ih biti, ali mnogo pre nego što se vi nadate“, rekao je Jovanov.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je zaključila zajednički načelni pretres od prve do osme tačke dnevnog reda, najavila jednočasovnu pauzu i kazala da će nakon toga uslediti rasprava po amandmanima.

(Beta)

