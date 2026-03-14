Aleksić (NPS): Srbi koji žive na Kosovu su najugroženiji po pitanju ljudskih prava

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da građani Srbije koji žive na Kosovu su najugroženiji po pitanju ljudskih prava i "svega ostalog" u tom delu Evrope.

„Građani koji žive na Kosovu i Metohiji (KiM) su najugroženiji po pitanju ljudskih prava i svega ostalog u tom delu Evrope. Građani Srbije KiM vide kao deo teritorije Srbije i tu nema nikakve dileme. Ne smemo dozvoliti da se naš nacionalni identitet briše i ljudi su toga svesni“, rekao je Aleksić za portal Kossev, tokom dvodnevne posete Kosovu povodom primene Zakona o strancima, prenela je stranka.

Prema njegovim rečima, Srbiju vode „ucenjeni ljudi“ od kojih se ne može očekivati da se u međunarodnoj zajednici „suvereno bore“ za interese države i građana.

„Ili su ucenjeni ili svesno trguju da bi im međunarodna zajednica gledala kroz prste za kojekakve odluke, ponašanje i postupke. Međunarodnoj zajednici nažalost odgovara ova vlast. Oni nemaju argumente po pitanju KiM, jer ako je teritorijalni integritet temeljna vrednost na kojima počiva EU, zašto to ne bi bio slučaj sa KiM“, naveo je on.

Ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić i Srpska lista drže Srbe u „getu i strahu“, postajući tako „najveći saveznici (premijeru Kosova Aljbinu) Kurtiju u progonu srpskog naroda“.

„Treba da posvetimo pažnju ovim ljudima, Sa jedne strane imaju Kurtija koji teroriše narod koji ovde živi, koji praktično želi od građana Srbije da napravi strance na sopstvenoj zemlji i da ih odavde protera, dok sa druge strane imamo i pritiske od strane režima u Srbiji, onog kriminalnog dela režima, koji ovde pritiskaju i ucenjuju ljude“, kazao je Aleksić.

(Beta)

