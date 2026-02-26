Aleksić (NPS): Srbija ima zemlju i resurse, ali nema domaćina kuće koji bi organizovao državu

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i poslanik Miroslav Aleksić je večeras u Pančevu kazao da Srbija ima potencijale, obradivu zemlju i resurse, ali "nema domaćina kuće" i ljude koji bi organizovali državu i poljoprivrednike da bi građani imali dovoljno bezbedne i zdrave hrane, i da bi se omogućio izvoz i pozicionirali Srbiju među vodećim zemljama u Evropi.

Aleksić je u okviru velike terenske kampanje Narodnog pokreta Srbije, kako je saopštio taj pokret, rekao da je poljoprivreda, od koje danas živi 1.100.000 ljudi, najveći poslodavac u Srbiji, sa oko 508.000 malih poljoprivrednih gazdinstava, ali je njihov broj od 2014. do 2024. godine smanjen za čak 120.000.

„S obzirom na njen strateški značaj, poljoprivreda predstavlja jedan od ključnih stubova razvoja, a hrana je danas i biće i u budućnosti jedan od najvažnijih resursa svake države i najjače oružje“, kazao je on.

Aleksić je ukazao da u Srbiji „danas nisu prioritet privrednici u svojoj rođenoj zemlji, već su to stranci koji dobijaju basnoslovne subvencije, povlastice i sve što im treba, a najveći broj njih predstavlja industriju koja ne doprinosi razvoju i novim tehnologijama“.

„Da bismo se suprotstavili haosu u kojem živimo, neophodni su nam stručni, odgovorni i sposobni ljudi“, ali „danas je na vlasti čovek koji se predstavlja kao neko ko zna sve i odlučuje o svemu. Saradnike bira po principu poslušnosti i lojalnosti, a ne po kredibilitetu, znanju i sposobnosti i zato i jesmo tu gde smo“, kazao je Aleksić.

Dodao je: „Propustili smo mnogo prilika, pre svega za formiranje prelazne ekspertske vlade, zbog koje su nas na početku svi napali, a neki od njih danas lažno tapšu studente po ramenu“.

Kazao je da „Vučić dobro zna šta znači snažna politička stranka i zato svih ovih godina ne dozvoljava da ijedna opoziciona partija ozbiljnije ojača, već nastoji da produbi razdor među svima koji se ne slažu sa njegovom politikom – od studenata i političkih stranaka do poljoprivrednika i ostalih građana koji misle drugačije“ nego on.

„Jedini siguran način da se obračunamo sa vlašću i izborimo za promene jeste formiranje jedinstvenog, zajedničkog antirežimskog fronta, bez cepanja dlake na pola“, kazao je Aleksić.

Ispričao je da je u politiku ušao „kada u mom selu tokom celog leta nismo imali vodu zbog dotrajalog vodovoda“, a „na pitanje da li to može da se popravi, rečeno mi je da se kandidujem na izborima za mesnu zajednicu i sam rešim problem, što sam na kraju i uradio“ i od tada se „uvek trudio da radim odgovorno, u interesu građana i za konkretne, vidljive rezultate“.

Aleksić je naveo da se NPS zalaže za uspostavljanje proporcionalno-personalizovanog izbornog sistema u kojem će „ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou, jer će takav sistem oduzeti moć liderima političkih stranaka“ i rekao da je na listi prioriteta i „borba protiv korupcije koju je ova vlast legalizovala i koja razara sve u državi“.

„Moja misija je da uspostavimo sistem u kojem će svi biti jednaki, bez obzira na to da li je neko poljoprivrednik ili ministar, ali svako mora dobiti priliku. Moramo motivisati sposobne i mlade ljude da ostaju u Srbiji, razvijaju se i pokazati im da im za posao, kredit, subvenciju ili podsticaj ne treba partijska knjižica“, istakao je on.

Predsednica Resornog odbora NPS za poljoprivredu Katarina Jelisavčić je na skupu u Pančevu ukazala da je „poljoprivreda dostigla dno dna, posebno u poslednjih nekoliko dana kada je reč o mlečnom govedarstvu i proizvođačima mleka“ i da „ono što se dešava u mlečnoj industriji odslikava celokupan agrar“.

Srbiji je neophodna nova Strategija razvoja poljoprivrede, sa posebnim osvrtom na stočarsku proizvodnju, jer poljoprivreda jedne zemlje je jaka onoliko koliko je jako njeno stočarstvo, kazala je ona.

„Moramo da podržimo mala poljoprivredna gazdinstva kako bi lakše plasirali proizvode, da se bavimo kontrolom kvaliteta proizvoda, da radimo na uvođenju standarda koji su potrebni za lakši plasman i radimo na reformi subvencionog sistema“, rekla je Katarina Jelisavčić dodavši da je neophodno sačuvati sela da bi poljoprivreda bila i dalje vodeća grana i istakla da Srbija može da bude lider u proizvodnji hrane jer ima sve uslove za to.

Predsednik Resornog odbora NPS za ekonomiju Goran Radosavljević je podsetio da je Srbija posle 2001. godine počela da gradi institucije, ali ih je „SNS dolaskom na vlast uništila“.

„U Pančevu smo nekada imali dva velika giganta – Petrohemiju i Rafineriju koji su danas na izdisaju. Grad od oko 120.000 stanovnika, udaljen samo 20 minuta od Beograda, ima sve preduslove da bude jedan od najrazvijenijih u zemlji“, ali to nije „jer ne postoje institucije i ljudi koji bi svoje lične interese stavili po strani i radili za zajedničku korist“, rekao je on.

Radosavljević je ocenio da će EU u naredne dve do pet godina „poslednji put otvoriti svoja vrata“ i ukazao da pritom treba imati u vidu da Srbija nije obuhvaćena najnovijom železničkom mapom koridora EU, jer u narednih 20 godina nije planirano da železnica prolazi kroz nju, te je neophodno postaviti sopstvene strateške ciljeve i definisati „gde želimo da se vidimo u budućnosti“.

Aleksić, Katarina Jelisavčić i Goran Radosavljević su u Pančevu razgovarali s građanima o problemima tog grada i kraja: odlazak mladih, ekonomska i finansijska nesigurnost, problemi sa NIS, male plate, zagađenje vazduha, loši putevi, niske i nestabilne cene otkupa poljoprivrednih proizvoda, nedostatak sistema navodnjavanja, slaba državna i lokalna podrška.

(Beta)

