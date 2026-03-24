Aleksić (NPS): Svako ko danas podržava ovaj režim, nakon njegovog pada će se stideti

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da će se svako ko danas podržava aktuelnu vlast u Srbiji - stideti nakon njenog pada.

Aleksić je, kako je preneo NPS u saopštenju, tokom terenske kampanje te stranke u Kruševcu kazao da želi da država bude vraćena narodu već na sledećim izborima, ali ocenio da je potrebno da se svi zajedno potrude da bi u tome uspelo.

„Verujem u građane Srbije i u to da će energija koja se pojavila prošle godine i probudila Srbiju dovesti do promena na izborima koje su nam preko potrebne, jer moć je u njihovim rukama“, rekao je on.

Naveo je da danas mnogi „podnose žrtvu, trpe pritiske i represiju ako ne podržavaju režim, ali doći će dan kada će biti ponosni na sebe“, dodajući da građani treba da budu svesni da ljudi koji punih 14 godina upravljaju državom „nemaju više nikakvo pravo da govore šta će uraditi“, već moraju da podnesu račune šta su uradili.

Ocenio je da je problem što oni i dalje veruju da će građani „naivno slediti njihove priče, obećanja i bajke, da će i dalje gaziti poslednje trunke dostojanstva naroda i nastaviti da se ponašaju kao da je Srbija njihovo privatno vlasništvo“.

„Dovoljno smo građana izgubili i dovoljno je bilo žrtava ovog sistema. Tokom devedesetih godina vladala je crveno-crna koalicija. Dok su na današnji dan naši sugrađani ginuli i bili u rovovima, neki od njih su se useljavali u nove stanove, a danas se predstavljaju kao veliki patriote. Vratili su se 2012. godine samo su promenili maske, predstavljajući se kao lažni evropejci i modernisti i nastavili da rade ono što nisu uspeli kada su prvi put bili na vlasti“, kazao je Aleksić.

Ocenio je da u Srbiji ne postoje izbori, već se vodi borba protiv „kriminalaca i uzurpatora narodne volje“, kao i da svi koji su deo tima predsednika države Aleksandra Vučića „mogu da kradu, biju građane, trguju sa narkoticima i za njih nema straha“, a da je korupcija postala „sastavni deo naših života“, koja se mora prva rešiti i iskoreniti.

„Srbija je najkorumpiranija zemlja u regionu i Evropi. Prioriteti nisu usmereni ka dobrobiti države i građana, već ka interesima elite i manjine na vlasti. Tek kada se korupcija suzbije, može se uspostaviti red, obezbediti više novca i drugačije postaviti prioriteti. Preduslov za uspešnu borbu protiv korupcije su snažne institucije i nezavisno pravosuđe i bez njih ništa ne može da se uradi“, naveo je Aleksić.

Smatra da je ključna reč koja je u prethodnoj deceniji nestala – odgovornost, kao i da pravosuđe mora da se reformiše, a ljudi koji su učestvovali u stvaranju sistema moraju da snose odgovornost.

Dodao je da je Tužilaštvo za organizovani kriminal „spavalo 10 godina i nije davalo znake života“, jer bi u suprotnom „robijali i (ministri Siniša) Mali i (Bratislav) Gašić, kao i ostali koji su umešani u korupciju i mahinacije“.

„Da bi se promenio politički sistem neophodno je promeniti izborni sistem. NPS se zalaže za uspostavljanje proporcionalno – personalizovanog izbornog sistema u kome će ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou, jer će takav sistem oduzeti moć liderima političkih stranaka, dok će narod imati veći uticaj“, rekao je on.

Lider NPS je ocenio da građani nikada ne smeju da okreću glavu i kažu da ih politika ne zanima, jer je sve što se dešava, prema njegovim rečima, posledica politike i odluka ljudi koji upravljaju državom.

„Vaš glas vredi mnogo više od paketa sa namirnicama ili pet džakova veštačkog đubriva. Srbi su oduvek bili dostojanstven narod koji ima kičmu. Naš ponos i patriotizam niko nikada nije mogao da nam oduzme i zato je vreme da ispravimo greške“, kazao je Aleksić.

(Beta)

