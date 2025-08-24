Aleksić (NPS): Tužilaštvo da istraži slučaj Nikoline i drugih maltretiranih građana

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić uporedio je sa kozom koja čuva kupus, pozivanje predsednika države Aleksandra Vučića i ministra untrašnjih poslova Ivice Dačića, na Sektor unutrašnje kontrole (SUK) u slučaju Nikoline Sinđelić i drugih maltretiranih građanana.

„Dačić, kome SUK odgovara, se već izjasnio o tom slučaju, dakle više nisu sposobni da budu relevantni, već isključivo tužilaštvo mora da sprovede istragu“, naveo je Aleksić u pisanoj izjavi.

Kako je dodao, „SUK takođe učestvuje u hapšenjima građana i studenata na protestima, tako da su davno izgubili svaki kredibilitet“.

„Uostalom, nije ni reč samo o Nikolini, ima još žrtava torture iz garaže Vlade Srbije, a hapsio je Kričak i na drugim mestima i ranije. On je problem odavno i na sve to je isti taj SUK zatvarao oči“, istakao je Aleksić.

(Beta)

