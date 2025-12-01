Aleksić (NPS): U Srbiji opterećenje na zarade 60 odsto, a prosek u EU 30 odsto

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je da oterećenje na zarade u Srbiji iznosi 60 odsto, dok je u Evropskoj uniji prosek 30 odsto, te ocenio da Srbija ima najveće opterećenje na zarade u Evropi.

Aleksić je na sednici Skupštine Srbije tokom rasprave o amandmanima na Predlog zakona o dohotku građana kazao da domaći privrednici i preduzetnici imaju prevelike namete koji utiču na njihovu produktivnost, konkurentnost i opstanak.

„Činjenica je da su u Srbiji nameti države najveći u Evropi i prema građanima, prema preduzenitnicima i domaćim privrednicima, i to najbolje potvrđuje struktura samog budžeta, u kojoj dominira rudarstvo, koje je u stranom vlasništvu, pre svega mislim na Ziđin, koji je u prošloj godini više od 113 milijardi čistog profita izvukao iz Srbije“, rekao je on.

Aleksić je dodao da je Elektroprivreda Srbije (EPS) u 2024. zabeležila pad dobiti od 78 odsto u odnosu na 2023. godinu, kao i da je Naftna industrija Srbije (NIS) prepolovila profit, te zaključio da „polako i sigurno postajemo rudarska ekonomija“.

„U rukama smo stranaca koji izvlače naše blago, rudna bogatstva, i debelo profitiraju a ovo je ono samo što su prijavili a ima i onoga što se ne može izmeriti, šta je i koliko ono što Kinezi izvlače iz zemlje“, kazao je Aleksić.

Dodao je da je izvozna privreda „ubijena“ veštačkim održavanjem kursa na 117 dinara za evro.

„Kurs nije realan zato što su za 62 odsto porasle cene u istom periodu i zato se gase firme koje su izvozno orijentisane“, rekao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com