Aleksić (NPS): U zapleni rekordne količine marihuane uhapšen odbornik SNS-a

Poslanik i predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić objavio je da je jedan od uhapšenih u današnjoj zapleni rekordne količine marihuane u selu Konjuh kod Kruševca Rade Spasojević, odbornik vladajuće Srpse napredne stranke (SNS).

„Rade Spasojević iz Konjuha, odbornik SNS u Kruševcu, kolačar na slavi, prijatelj i blizak saradnik porodice (ministra odbrane Bratislava) Gašića. Gašići su bili redovni gosti u Konjuhu kod Radeta i njegovog sina Nebojše, a evo ih zajedno i na stranačkoj slavi, jer kolačar se bira po zaslugama. Vučićev tim“, napisao je Aleksić na društvenoj mreži „Iks“, uz fotografije.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da je u akciji povodom koje je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić otišao u Konjuh, zaplenjeno pet tona marihuane, najmanje četiri automatske puške i jedan pešadijski ručni bacač raketa „zolja“, a uz to i novac u iznosu od preko 1,5 miliona dinara.

Kako je navedeno, na licu mesta slobode su lišeni otac i sin dva lica R.S. i N.S, a na drugoj adresi I.D, kao pripadnici organizovane kriminalne grupe.

„Ova organizovana kriminalna grupa“ je marihuanu skladištila u prostorijama privrednog društva Florakom d.o.o. odakle je distribuirana na teritoriju Beograda radi prodaje, piše u saopštenju.

U Agenciji za privredne registre piše da je stopostotni vlasnik firme „Florakom“ Rade Spasojević (67) koji je istovremeno i zastupnik Mesne zajednice Konjuh.

To preduzeće je 2024. godine za koju postoje poslednji dostupni podaci, imalo dvoje stalno zaposlenih i ukupne prihode od oko 917.000 evra.

Na sajtu Grada Kruševca piše da je osoba sa imenom Rade Spasojević, dipl. mašinski inženjer, član Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“.

(Beta)

