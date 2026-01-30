Aleksić (NPS): Uhapšeni zbog marihuane kod Kruševca među darodavcima centrale SNS-a

Narodni poslanik i predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić tvrdi da je Rade Spasojević, jedan od uhapšenih u četvrtak uz rekordnu zaplenu pet tona marihuane u selu Konjuhu kod Kruševca, jedan od 27 donatora koji su kupili poslovni prostor i potom ga poklonili Srpskoj naprednoj Stranci (SNS) koja sada u njemu ima partijsku centralu u Novom Beogradu.

„Sve je tada organizovao (ministar odbrane Bratislav) Gašić, uz blagoslov (predsednika Aleksandra) Vučića. Novac je dat navodnim donatorima koji su formalni kupci i donatori prostora SNS-u. Rade Spasojević je među prvima, što se vidi u ugovoru koji je objavio CINS“, objavio je Aleksić na društvenoj mreži „Iks“.

Aleksić je aludirao na istraživanje koje je 2019. godine objavio Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), u kojem se navodi da je iza kupovine beogradskog sedišta SNS-a u ulici Palmira Toljatija konzorcijum 27 ljudi, uglavnom funkcionera iz Kruševca.

U originalnoj dokumentaciji koji je CINS objavio uz tekst, drugi na listi donatora, odmah iza predstavnika konzorcijuma i odbornika SNS-a Velibora Jovanović, naveden je Rade Spasojević, ali su podaci o njemu koji bi pomogli identifikaciju, zatamnjeni, shodno novinarskoj etici.

Odluku o poklanjanju te nekretnine SNS-u za 156 miliona dinara (1,3 miliona evra) konzorcijum je doneo u novembru 2017. godine.

CINS je tada naveo da ta vrednost koja prevazilazi limit dozvoljen Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.

Aleksić je u četvrtak naveo da je tokom jučerašnje zaplene pet tona marihuane uhapšen Rade Spasojević iz Konjuha, odbornik SNS-a u Kruševcu i blizak saradnik ministra Gašića.

Gašić je u naknadnom saopštenju naveo da akcija u Konjuhu pokazuje da „svako ko pomisli da može da se sakrije iza partijske knjižice radi činjenja krivičnih dela – neće uspeti“.

(Beta)

