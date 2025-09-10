Aleksić (NPS) uputio poslaničko pitanje ministru policije zbog incidenta na fudbalskoj utakmici

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić uputio je poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću povodom incidenta na fudbalskoj utakmici, reprezentacija Srbije i Engleske, na beogradskom stadionu „Rajko Mitić“.

Aleksić je naveo da je, nakon što je publika uzvikivala slogane koji su obeležili proteste izazvane padom nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, „veća grupa huligana u crnom fizički napala i pretila građanima, među kojima je bio veliki broj roditelja sa decom“, preneo je NPS.

On je u poslaničkom pitanju upitao Dačića „da li su lica odgovorna za napad na građane identifikovana i procesuirana“, piše u saopštenju.

Naveo je „da je policija reagovala tokom incidenta i razgovarala sa napadačima“, što se, kako je ukazao, „može videti i na video snimcima i fotografijama tih lica“.

Aleksić, inače poslanik u Skupštini Srbije napomenuo je da je „bilo kakav vid nasilja prema građanima nedopustiv“.

„Nasilje je apsolutno nedopustivo bilo gde, posebno ne na utakmicama i terenima koji ne smeju biti poligon za razračunavanje sa političkim protivnicima jer na njih dolaze porodice i roditelji sa decom“, kazao je.

Prema njegovim rečima, sport treba da bude sinonim za jedinstvo, poštenu igru i prave vrednosti koje se prenose deci.

„Incident koji se juče dogodio ugrozio je bezbednost prisutnih i po ko zna koji put pokazao da Srbijom haraju batinaši i huligani koji sa kriminalizovanim jedinicama policije seju strah po Srbiji, uznemiravaju građane, prete im i tuku ih, po nalozima iz vrha države“, naveo je.

Dodao je da svi oni zajedno predstavljaju opasnost po građane Srbije.

„Zato zahtevamo da nadležni pokažu odgovornost, urade svoj posao i privedu pravdi odgovorne za ovaj skandalozni napad, kako bi sportski tereni ostali sigurno i bezbedno mesto na koje se rado vraćamo“, naveo je Aleksić.

(Beta)

