Aleksić (NPS): Uz ovakvu hrabrost na republičkim i predsedničkim izborima – gotov je

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je večeras da bi, ako građani Srbije na narednim parlamentarnim i predsedničkim izborima pokažu hrabrost i rešenost kao tokom današnjih lokalnih izbora, to mogao da bude kraj vlasti Aleksandra Vučića.

„Neće moći da ovu represiju pokaže kada se izbori budu održavali u celoj zemlji. Lakši će biti republički i predsednički od ovih lokalnih izbora“, rekao je Aleksić u beogradskim prostorijama stranke.

Ocenio je da su, bez obzira kakvi će biti rezultati današnjih izbora, građani pokazali hrabrost i rešenost da „vrate svoju zemlju“ i naveo da će se to i dogoditi na sledećim parlamentarnim izborima.

„Samo zajedno možemo protiv mafije koja je otela državu, samo zajedno se možemo suprotstaviti ovakvom nezakonju, ovakvoj uzurpaciji države i ovakvom kriminalu“, naveo je Aleksić, dodajući da smatra da se Srbija probudila i da to sigurno pokazuju i podaci o visokoj izlaznosti.

Današnji izborni dan, prema njegovim rečima, više je ličio na „građanski rat, nego na praznik demokratije“, a optužio je i policiju da je bila „saučesnik svega što se dešavalo tokom dana“.

„Veća demokratija je bila u vreme Slobodana Miloševića, nego danas u vreme Aleksandra Vučića. Slobodniji su izbori bili. To treba da zna ceo svet i svi koji sarađuju sa autoritarnim režimom u Srbiji“, kazao je Aleksić.

Današnji izbori u 10 opština, i onih pet koji su održani prošle godine, kako je ocenio, vesnik su i najava „onoga šta ćemo doživeti i šta nas čeka i na parlamentarnim i na predsedničkim izborima“.

„Aleksandar Vučić je doveo do toga da Srbin udari na Srbina. To je rezultat njegove vladavine, niko podelio narod nije kao on. Doveo je do toga da pravila više ne postoje, zato što su ih oni ukinuli. Pravila važe samo za one građane koji nisu deo njegovog kriminalnog kartela“, kazao je lider NPS.

Optužio je vlast da je tokom kampanje uzurpirala državu, odnosno da su izbori „pokradeni i pre današnjeg dana“, jer su se svi funkcioneri i institucije stavili u korist Srpske napredne stranke (SNS), kao i da se „činilo sve da dođu do svakog čoveka i da otmu svaki glas“.

„Svi mediji su bili u službi kampanje vlasti, predsednik države je bio nosilac liste u svih 10 opština, što je neviđeno i nečuveno. Mi ovde svedočimo svemu onome što je još 2023. godine videla posmatračka misija OEBS-a i do danas se ništa nije promenilo, stanje je još gore“, kazao je Aleksić.

Pokazao je i fotografije osoba koje su pretučene tokom današnjeg izbornog dana, navodeći da su u Boru pretučeni aktivisti i studenti, uključujući i jednog člana NPS – Ivicu Jovića.

Optužio je policiju da je direktni saučesnik svega što se dešavalo tokom današnjeg dana i izbornog procesa, kao i da nije štitila građane i javni interes, već „kriminalne strukture Aleksandra Vučića i njegov režim“.

„Policija danas nije u službi naroda, i to je potvrđeno ko zna koji put. Jer oni policajci koji okreću glave i štite na stadionu u Kuli aktiviste i batinaše SNS, sramota su za tu službu. Meni je žao što danas ne čujemo glasove bunta iz policije koji će reći da ovo nije normalno i da ne pristaju na ovo“, dodao je Aleksić.

On je pitao ministra policije Ivicu Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića ko je dozvilio da se menjaju tablice na automobilima u mestima u kojima se održavaju izbori, na vozilima koja navodno pripadaju policiji, jer su se tablice na njima razlikovale od registarskih nalepnica.

„Ako ovo nisu pripadnici policije, ko je njima omogućio i dao lažne tablice? Isto pitanje ću postaviti i za značke, kojima su mahalli ljudi u crnom sa kapuljačama u Boru, Bajinoj Bašti i Kuli. Mi smo danas u situaciji da se ne razlikuju kriminalci od policajaca, i obratno – policajci od kriminalaca. To dođe na isto, jer su očito na jednom te istom zadatku“, ocenio je on.

NPS je na izbore izašao u okviru lista „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“, „Bor naša odgovornost“, „Promene Knjaževac“ i „Ujedinjeni za Smederevsku Palanku“, a Aleksić se zahvalio svim partnerima, najpre studentskom pokretu sa kojim su imali odličnu saradnju u Bajinoj Bašti i Boru, ali i drugim koalicionim partnerima iz političkih stranaka u Smederevskoj Palanci i Knjaževcu.

Dodao je da je NPS imao više od 1.000 članova i aktivista koji su danas bili na terenu – 656 članova biračkih odbora, 211 posmatrača, više od 250 ljudi u mobilnim timovima, kao i da su svi narodni poslanici NPS bili u mestima u kojima se održavaju izbori.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com