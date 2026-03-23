Aleksić (NPS): Verujem da ljudi neće prodati svoj glas za džak veštačkog đubriva ili metar drva

Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas pozvao građane iz deset mesta da 29. marta glasaju na lokalnim izborima, te izrazio uverenje da je većina za promene.

Pozvao ih je da shvate da imaju priliku da izaberu ko će ih voditi u naredne četiri godine, jer su, kako je kazao za Insajder, u prethodnih 14 godina osetili kako izgleda lokalna vlast Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, preneo je NPS.

„Verujem da je većina ljudi u svim ovim mestima za promene i da neće prodati svoj glas ni za džak veštačkog đubriva, metar drva ili bilo kakav paket, jer on vredi mnogo više“, rekao je.

Prema njegovim rečima, ljudi na vlasti zgazili su i poslednju trunku dostojanstva građana Srbije i oni sada treba da im odgovore na to na izborima“.

Ocenio da lokalni izbori mogu biti primer kako treba nastupiti na parlamentarnim i predsedničkim izborima koji se očekuju „i da je jedinstvena lista studenata i opozicije pravi put“.

Rekao je i da „sve dok postoji šansa za to, treba je zagovarati“, jer se, kako je naveo, režim toga plaši, piše u saopštenju

„Ne smemo im dati ni milimetar prostora da izazovu razdor na našoj strani“, rekao je.

Izrazio je uverenje da će najbolji rezultat na lokalnim izborima biti ostvaren u mestima gde opozicija i studenti nastupaju zajedno.

„NPS je u Boru i Bajinoj Bašti zajedno sa studentima u istom frontu, čime smo pokazali da je moguće postići dogovor i u manjim sredinama i ući spremno u izbornu utakmicu, bez međusobnih rasprava“, kazao je.

Smatra i da će takav pristup biti neophodan i na republičkom nivou.

Naglasio je da će na izborni dan aktivisti i poslanici NPS biti na terenu da bi pružili podršku i zaštitu biračima, kao i da je kontrola pripremljena i organizovana,

Kazao je da će na terenu će biti i posmatračke misije, te naveo primer Bajine Bašte gde su, kako tvrdi, prisutni pokušaji zastrašivanja birača, sa ciljem da ne izađu na glasanje.

„Ovo nisu izbori, već borba protiv mafije koja upravlja Srbijom i sprovodi nešto što nazivaju izborima“, kazao je.

Prema njegovim rečima, ljudi koji se biraju ispred liste SNS nisu oni koji će brinuti o lokalnim zajednicama „već će izvršavati naloge iz njihove političke centrale“.

„Od jednog do drugog izbornog ciklusa na delu su samo obećanja kako bi se uzeli glasovi, a niko se neće baviti lokalnom i zato je važno da građani to shvate“, dodao je.

Prema njegovim rečima, kada se promeni vlast potrebno je promeniti izborni zakon kako bi ljudi mogli u okviru partijskih lista imenom i prezimenom da biraju svoje predstavnike.

Na taj način će se, kako je kazao, umanjiti uticaj šefova političkih partija, a moć će se prebaciti na građane.

„Strategija je jedinstven front, bez obzira na to da li je reč o jednoj ili dve liste, koje moraju da sarađuju, a ne da se međusobno napadaju“, kazao je.

Potrebno je, kako je naveo, “ više kompromisa i svesti o zajedničkom cilju, a to je da oslobodimo državu i stvorimo uslove za normalnu budućnost dece i svih građana.

Spreman je, kako je kazao, „za svaku vrstu dogovora, jer se samo kroz razgovor može doći do pravog modela“.

„Neophodna je sinergija opozicije i studentskog pokreta, kao i kompromis, jer niko nema luksuz da izbegava rešenje koje donosi pobedu“, kazao je Aleksić.

(Beta)

