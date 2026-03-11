Aleksić (NPS): Vlast formirala fantomske liste da ne bi došlo do referendumske atmosfere 29. marta

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da se vlast uplašila referendumske atmosfere na predstojećim lokalnim izborima u 10 gradova i opština te da je zato formirala "fantomske liste".

On je gostujući na televiziji N1 kazao da studenti i opozicija ne treba da se dele i sukobe, jer na taj način pokazuju slabost i pomažu vladajućoj stranci.

„Treba da pokušamo da napravimo veliki savez svih ljudi koji se protive vlasti. Stav NPS je da do poslednjeg trenutka moramo raditi na jedinstvenom frontu (…) Ponovo ću pokušati nakon ovih lokalnih izbora da organizujem okrugli sto na koji ću pozvati opozicione aktere“, rekao je Aleksić.

Po njegovim rečima, NPS će izaći na lokalne izbore u sedam od 10 lokalnih samouprava.

Kazao je da će ta partija u Boru i Bajinoj Bašti nastupati sa studentima na istoj listi, a da će u Smederevskoj Palanci i Knjaževcu imati svoju opozicionu listu.

„Odlučili smo se za različite modele u različitim opštinama. Mislim da će ovo biti dobra prilika pa ćemo videti šta će dati najbolji rezultat“, kazao je Aleksić.

Rekao je da su lokalni izbori priprema za parlamentarne i prilika da se analiziraju i isprave greške.

Po njegovim rečima, pobeda opozicionih aktera na republičkim izborima je moguća samo ako nastupe jedinstveno.

(Beta)

