Aleksić (NPS): Vlast pokušava da izazove razdor među poljoprivrednicima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je večeras da vlast pokušava da izazove razdor među poljoprivrednicima i da je neophodna njihova međusobna solidarnost i jedinstvenost da bi postigli rezultate.

On je gostujući na televiziji N1 kazao da su predstavnici vlasti pozvali poljoprivrednike iz Šumadije na razgovor, ali ne i predstavnike iz Mačve, što ukazuje na pokušaj da se ponovo izazovu podele među udruženjima.

„(Ministar poljoprivrede) Dragan Glamočić i (predsednik skupštinskog Odbora za poljoprivredu) Marijan Rističević su grobari srpskog agrara koji su u prethodnih 10 godina sproveli genocid nad poljoprivredom“, rekao je Aleksić.

On tvrdi da je u izveštaju o Strategiji razvoja poljoprivrede za period od 2014. do 2024. godine potvrđeno da je u poslednjih 10 godina broj poljoprivrednih gazdinstava manji za 123.000, dok je broj ljudi koji rade u poljoprivredi opao sa 1.500.000 na 1.150.000.

„Vlast svojom agrarnom politikom dovodi u pitanje prehrambeni suverenitet Srbije. Bilo je problema i ranije, ali je selo imalo više života, snage i potencijala. Danas je, usled izostanka strategije i sistema podrške, poljoprivreda dovedena u ozbiljnu krizu“, kazao je predsednik NPS.

Aleksić je ocenio da je država morala blagovremeno da reaguje uvođenjem prelevmana i sezonskih carina čim su se pojavili poremećaji na tržištu mleka, kako bi zaštitila domaću proizvodnju i sopstveno tržište.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com