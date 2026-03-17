Aleksić (NPS): Vučić pomogao Abancima osmislivši plan da Srbi proteraju Srbe sa Kosova i Metohije

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić optužio je danas, povodom 22. godišnjice martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je "pomogao Albancima osmislivš način kako da Srbi proteraju Srbe sa severa Kosova i Metohije".

Vlast Srpske napredne stranke (SNS), kako je Aleksić ocenio u saopštenju, sprovela je „izdajničku politiku prema građanima Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji, predavši deo teritorije koji je do 2012. godine bio pod apsolutnom kontrolom Srbije“.

Dodao je da su Albanci sa južnog dela Kosova i Metohije proterivali građane Srbije, palili i skrnavili srpske crkve i manastire , kao i da su nakon 22 godine „ljudi došli u situaciju da nekakvim boravišnim vizama treba da dokazuju svoje pravo da postoje na teritoriji gde su im preci živeli vekovima“.

„Sa kolegama iz NPS bio sam u dvodnevnoj poseti Kosovu i Metohiji i razgovarao sa građanima i svi se slažu u jednom – pored pogroma država Srbija je severni deo Kosova i Metohije sve do 2012. godine zadržala i potpuno kontrolisala, kao i sve druge delove Republike Srbije. Od 2012. godine na delu je tiho i postepeno predavanje teritorije Albancima“, kazao je lider NPS.

Prema njegovim rečima, Vučić je dolaskom na vlast sa svojim režimom „osmislio pakleni plan kako da to sprovede“, najpre sa Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem, a kasnije „u dogovoru sa Aljbinom Kurtijem“.

Tvrdi da je najpre Srpska lista, kao politička ekspozitura SNS, uz podršku i pomoć bivšeg potpredsednika Srpske liste „Milana Radoičića i njegovih kriminalnih struktura, sprovodila represiju i pritiske i ucenjivala građane koji su tamo živeli, zbog čega su mnogi od njih počeli da se povlače u druge delove Srbije“.

„Paralelno sa tim je država Srbija potpisala 93 sporazuma sa tzv. Kosovom koji su doveli do toga da su predati policija, pravosuđe, elektroenergetski sistem, Gazivode, registarske tablice, platni promet, civilna zaštita, ukinut je dinar, a tzv. Kosovo je postalo član određenih međunarodnih institucija. Naterali su građane Srbije da napuste institucije, da se povuku iz opština, bojkotuju izbore, kao i da se policija razoruža, a njeni pripadnici povuku“, dodao je Aleksić.

Ocenio je da je sve to prethodilo završnom činu, odnosno akciji Banjska koju je sproveo Radoičić, uz, kako tvrdi, podršku Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i „punu koordinaciju sa vrhom režima u Srbiji“, dodajući da je ta akcija imala za posledicu da Aljbin Kurti „praktično preuzme i severni deo Kosova i Metohije“.

„Danas se gotovo brišu i poslednji elementi srpske državnosti na teritoriji KiM i ostalo je još samo da građani srpskog porekla koji tamo žive uzmu državljanstvo tzv. Kosova. Moramo da se izborimo za svakog čoveka koji živi tamo i da sačuvamo nacionalne interese države Srbije, ali to ne može da uradi izdajnički režim Aleksandra Vučića, zbog čega su nam preko potrebne promene, kako bismo sačuvali i Srbiju i njene građane, kako na teritoriji KiM, tako i u svim ostalim delovima zemlje“, naveo je Aleksić.

(Beta)

