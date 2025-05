Aleksić (NPS): Vučić se plaši izbora i kupuje vreme

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić rekao je, gostujući na televiziji Insajder, da predsednik Aleksandar Vučić nesumnjivo pokazuje strah od izbora i da izbegavanjem da ih raspiše pokušava da kupio vreme.

Dodao je da je Vučić svestan činjenice da su se u Srbiji promenili trendovi i da nema podršku kao pre.

„Sad samo pokušava da kupi vreme i odloži ono što je neminovno, a to su promene“, istakao je Aeksić.

Podsetio je i da je, pre nego što su studenti i opozicija izašli sa zahtevom za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić govorio – evo vam savetodavni referendum, evo vam izbori, ali da se odjednom sve promenilo i da je neophodan jak pritisak.

„Građani treba da budu svesni činjenice da je u Srbiji potpuno sazrelo za promenu ovog autokratskog i uzurpatorskog režima. Ožiljci koji su nastali svih ovih godina neće zaceliti i kada god budu bili izbori, a izborićemo se za njih, moramo ih poslati u političku penziju i istoriju“, naglasio je Ačeksić.

Ocenio je da je to što režim govori da će usvojiti neki set zakona koji se tiču izbora samo potvrda da su svi prethodni izbori pokradeni i da su oni uzurpatori narodne volje i vlasti.

Podvukao je i da svi društveno-politički faktori međusobno razgovaraju i da svi znaju da nema uslova za fer i poštene izbore, ali da i pored toga ova vlast mora biti pobeđena i uspostavljena država koja je oteta od građana.

„Ne sme doći do podela među ljudima koji se zalažu za isti cilj, već se mora naći zajednički jezik. Najveći protest u istoriji Srbije koji su organizovali studenti 15. marta rezultat je zajedništva gde su svi istinski ustali da pošalju poruku režimu da je njihovo vreme prošlo. Sada smo u fazi navlačenja konopca. Vlast će bežati od izbora, a na nama je da budemo mudri, da izvršimo pritisak i dogovorimo način kako nastupiti na izborima da bi postigli cilj kome težimo“, rekao je Aleksić.

Na pitanje da li će i pre raspisivanja izbora opozicija zajedno sa studentima početi kontrolu biračkog spiska, on kaže da se to na neki način već radi, ali i da je u ovom trenutku birački spisak zaključan i dodaje da studenti, kao i opozicija, imaju određene akcije po tom pitanju.

„Opozicija će biti uključena i pratiti šta se dešava sa Komisijom za kontrolu biračkog spiska koja treba da se formira. Moraćemo da kontrolišemo i „pešice“, od jednog do drugog biračkog mesta zajedno sa građanima. Svi moramo dati maksimum. Lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću moraju biti prioritet za opoziciju. NPS se bori zajedno sa građanima Srbije da probamo da pružimo otpor i pobedimo vlast u ta dva mesta“, naglasio je Aleksić.

Govoreći o sastanku sa predsednikom Evropskog saveta, on ističe da se Košta suočio sa argumentima koje je opozicija iznela, kao i da je stava da Evropi treba reći bez rukavica da šalju poruku građanima Srbije da podržavaju Vučića, a ne temeljne vrednosti na kojima počiva Evropska unija.

„Ako se zalažete u vašim zemljama za određene vrednosti ne možete ovde podržavati one koji su razorili vladavinu prava, slobodu medija i govora, kao i institucije i koji su ogrezli u korupciji. To se mora reći jasno i glasno i mi smo to i uradili. Danas se ljudi na ulicama bore upravo za one vrednosti koje važe u njihovim zemljama i to nije nikakva obojena revolucija. Ovakva politička kriza u Srbiji ne postoji u novijoj istoriji i Evropa u dobroj meri snosi odgovornost jer je ćutala na neke stvari na koje je opozicija godinama ukazivala“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

