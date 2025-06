Aleksić (NPS): Za 13 godina promenjeno 200 ministara, niko ne može ni trećinu da nabroji

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da se politikom i vođenjem države danas bave „najgori među nama“, navodići da je u prethodnih 13 godina, koliko je na vlasti Srpska napredna stranka (SNS), promenjeno oko 200 ministara od kojih „niko ne bi mogao da nabroji ni trećinu“.

Aleksić je u razgovoru sa građanima u Ivanjici, tokom terenske kampanje NPS u Moravičkom okrugu, rekao da „dok je naroda, biće i politike“, i da svuda u svetu političari vode države i da se to neće promeniti, prenela je njegova stranka u saopštenju.

„U ovoj državi postoje časni i pošteni ljudi koji hoće nešto da naprave, ali ne mogu da se vide od uzurpatora koji vladaju u ambijentu urušenih institucija i nepostojanja vladavine prava i medijskih sloboda. Srbijom danas vlada mafijaški klan i ljudi koji je gledaju kao privatnu prćiju i koji rade šta hoće, bez ikakve kazne i odgovornosti“, kazao je on.

Naveo je da vlast proganja svakoga ko im se suprotstavi, a s druge strane „nemilosrdno pljačkaju“.

Naveo je da je, kada je SNS došla na vlast, javni dug bio 15 milijardi evra, dok se predviđa da će do kraja ove godine on iznositi 42 do 45 milijardi.

„To će neko morati da vrati jednog dana. Sve što je vlast napravila i uradila je od kredita čime su zadužili buduće generacije. Na poslednjoj sednici Narodne skupštine zadužili su državu za nove 2,4 milijarde, a od početka godine za još pet milijardi evra“, naveo je Aleksić.

Po njegovim rečima, oni koji danas kažu da im predsednik Srbije Aleksandar Vučić daje penziju, „nisu svesni da će im to na nos izaći“.

„Došli smo do toga da ne smeju da raspišu izbore jer su se okolnosti promenile i građani shvataju da se stvari moraju promeniti. Suština je da političari i vlast služe narodu, a dolazak na vlast nije povod za slavlje, već odgovornost prema građanima“, rekao je Aleksić.

Potpredsednik NPS Uroš Đokić ocenio je da je građanima dosta aktuelne vlasti i da je neće više, dodavši da je „važno vratiti se suštini politike da građani imaju svoje predstavnike koji će njima biti odgovorni, a ne da predsednik države bude nosilac svake liste na izborima“.

„NPS se zalaže za promenu izbornog sistema jer nije normalno da građani biraju ljude koji su odgovorni šefu partije, a ne njima. Srbija treba da se podeli na 250 mini-jedinica i da građani biraju imenom i prezimenom osobu koja je najviše uradila za svoj kraj i koja se bori za svoje građane“, kazao je Đokić.

Potpredsednica NPS Ivana Rokvić je ocenila da je SNS „ogadila politiku“ Srbiji i dovela do toga da „niko ne želi da se njome bavi da ne bi bio uvučen u blato“, i da SNS „treba da ide tamo odakle je došla, jer su ovde završili“.

„Svako ko bilo šta kaže protiv ove vlasti biva napadnut. Živimo u diktaturi u kojoj ne postoje sloboda govora i slobodni mediji, ali razlika između njih i nas je što mi ovim ulicama smemo slobodno da prođemo i da razgovaramo sa građanima i pitamo ih šta možemo da uradimo za njih jer oni su nam dali svoje poverenje u Skupštini“, rekla je Rokvić.

(Beta)

