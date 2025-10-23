Aleksić (NPS): Za sve što se dogodilo u Ćacilendu, odgovoran jedino Vučić

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić rekao je danas da je jedini odgovoran za pucnjavu i požar u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, takozvanom „Ćacilendu“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić „koji kaže da je Ćacilend ‘klica otpora'“.

„Dakle, on koji je potvrdio da je idejni tvorac utvrđenja Ćacilend, on je taj koji je odgovoran za sve ovo što se dešava. Ovakva situacija ne postoji nigde u svetu“, rekao je Aleksić za list Danas.

Prema njegovim rečima, „Ćacilend“ je opasnost za sve građane zato što „kao takav može da izazove tragedije i dodatna stradanja“.

„To što je neko na njega (‘Ćacilend’) pucao, što je neko doveden u opasnost, što je mogla da bude ko zna kolika tragedija, izvor svih tih problema je upravo on, njegova politika i ludilo koje je zavladalo u državi Srbiji, u kojoj se sve raspada“, ocenio je Aleksić.

