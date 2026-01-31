Aleksić (NPS):Niko samostalno ne može protiv ovog režima, moramo zajedno u jednom frontu

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da veruje da će izbori u Srbiji biti održani u narednih godinu dana, uz ocenu da predstoji teška politička borba u koju je potrebno ući „u jednom frontu“.

„Bilo je i gorih vremena i nijedna vlast se nije okovala, pa tako ni ova. Siguran sam da je u Srbiji mnogo više ljudi koji ih ne podržavaju i zato svi moramo biti zajedno, u jednom frontu jer niko samostalno ne može da se izbori protiv ovog režima“, rekao je Aleksić u Leskovcu u okviru terenske kampanje te stranke, preneo je NPS u saopštenju.

Naveo je da je korupcija postala „sastavni deo naših života“, kao i da ju je aktuelna vlast „legalizovala“, dodajući da korupcija u Srbiji godišnje odnese više od četiri milijarde evra, uključujući oko milijardu evra kroz nepoštovanje javnih nabavki.

„To ostavlja državu bez sredstava za obrazovanje, zdravstvo i razvoj. Lokalne samouprave, umesto da služe građanima, postale su instrument vlasti za obezbeđivanje sigurnih glasova, a sistem na svakom koraku pokazuje znake raspada“, kazao je Aleksić.

Ocenio je da je potrebna promena sistema iz korena, navodeći da se NPS zalaže za izmenu zakona i formiranje Posebnog javnog tužilaštva za borbu protiv korupcije, sa posebnom pažnjom na korupciju javnih funkcionera, kako bi se obezbedilo da nema zaštićenih i da niko ne bude iznad zakona.

„Država je prestala da funkcioniše onog dana kada su porušeni objekti u Savamali jer su tada shvatili da mogu da rade šta hoće“, naveo je Aleksić.

Dodao je da se NPS zalaže i za uspostavljanje proporcionalno-personalizovanog izbornog sistema u kome će ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou.

„Jer će takav sistem oduzeti moć liderima političkih stranaka, nakon čega sledi decentralizacija kako bi prihod ostajao tamo gde se i ubira“, dodao je Aleksić.

Lider NPS se osvrnuo i na stanje u poljoprivredi, navodeći da iako danas najveći broj ljudi radi u poljoprivredi, ona nije na listi prioriteta države, jer poljoprivrednicima kasne subvencije koje su veoma male, ne prepoznaju se njihove istinske potrebe i zato se sela prazne, a dovode se „kojekakvi belosvetski mangupi da otvaraju rudnike“.

„Poljoprivreda u Srbiji godinama stagnira, a sela se prazne. Da bi ova grana opstala i rasla, neophodno je sprovoditi agresivne mere i izdvajati najmanje 10 posto državnog budžeta, a ne kao do sada pet, šest odsto, jer poljoprivreda učestvuje sa više od 10 odsto u bruto domaćem proizvodu (BDP). Za poređenje, u EU se za poljoprivredu izdvaja 30 posto budžeta“, ocenio je Aleksić.

Prema njegovim rečima, promene sedam ministara poljoprivrede u poslednjih 14 godina i nedovoljno ambiciozna strategija doveli do toga da se, umesto planiranog rasta od šest do devet posto godišnje, za 10 godina poljoprivreda kumulativno razvila za 1,7 odsto, što govori o stanju u srpskom agraru.

„Poljoprivreda stagnira iz godine u godinu, sela se prazne i ljudi odlaze, iako nam je Bog dao sve – reke, poljoprivredno zemljište, rudna i mineralna bogatstva. Srbija zaostaje za Evropom i svetom i zato je vreme za odlučne mere i strateške investicije koje će omogućiti da naša poljoprivreda bude konkurentna, a sela živa“, naveo je Aleksić.

(Beta)

