Aleksić (NPS):Ostaje nada da će Vučićeva vlast biti srušen pre zgrade Generalštaba

Lider Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da ostaje nada da će režim predsednika Srbije Aleksandra Vučića „biti srušen pre zgrade Generalštaba“ u centru Beograda.

On je kazao da nije bilo sumnje da će leks specijalis za Generalštab biti usvojen u parlementu „sa ovakvom skupštinskom većinom, bez obzira što je, kako je naveo, sudski postupak u toku, saopštio je NPS.

Istakao je da je Vučićeva vlast „po ko zna koji put pokazala da im je važniji profit od kulturnog i istorijskog nasleđa i javnog interesa“.

„Umesto da se delo arhitekte Nikole Dobrovića, koje predstavlja jedan od arhitektonskih simbola Beograda, obnovi i sačuva, vlast Srpske napredne stranke pretvoriće ga u još jedan u nizu projekata sumnjive procedure i još sumnjivijih motiva“, kazao je.

U saopštenju piše da je kazao da je domaće tužilaštvo nedavno zatražilo od SAD da im se kaže ko su zaista vlasnici firme sa kojom je vlada Srbije potpisala ugovor.

„Moguća nevolja za `ugovarače` je što bi ovaj posao mogao i Trampu da postane ozbiljan politički problem u domaćoj javnosti, pošto ste ga (domaća vlast) prevarili onako kako najbolje znate – šibicarenjem“, kazao je.

Za Srbiju, poručio je Aleksić, njeno „nasleđe i kulturu“ ostaje nada da će Vučićeva vlast biti srušeni pre zgrade Generalštaba.

(Beta)

