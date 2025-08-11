Aleksić (NSP): Projekat EXPO paravan vlasti za izbegavanje zakona i odgovornosti

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da je projekat „Beograd na vodi“ prelomni trenutak kada je vlast shvatila da ne postoje zakoni, institucije i odgovornost i „megalomanski“ krenula u realizaciju projekta „EXPO“ da im bude pokrivalica za mnoge druge infrastrukturne poduhvate i paravan za izbegavanje zakona.

On je za veb emisiju nedeljnika „Vreme“ kazao da vlast sve što radi, kada je u pitanju infrastruktura u prethodnih 10 godina, u svojoj srži sadrži korupciju i dodao da se svi projekti podređuju koruptivnim rezultatima onih koji ih sprovode, novcem građana Srbije, koji je uglavnom iz kreditnih sredstava.

„Projekat EXPO Srbiji i njenim građanima ne može da donese nikakve velike benefite u smislu privrednog i ekonomskog razvoja. Po nekim procenama taj projekat ne može da se isplati ni za 25 godina. Iskorišćen je za netransparentnost i nesprovođenje procedura i javnih nabavki, kao i za dogovore mimo pravila i propisa, u smislu drugih građevinskih projekata koji su sadržani u planu ‘Skok u budućnost’, odnosno u njihovom političkom pamfletu“, kazao je Aleksić.

Podsetio je da su predstavnici opozicije početkom marta uputili pismo Međunarodnom birou za izložbe u kome traže da se otkaže održavanje specijalizovane izložbe „EXPO“ i dodao je da taj program zvanično nikada nije razmatran u Skupštini Srbije i da građani nikada nisu saznali njegovu tačnu vrednost, jer se u medijima cifre kreću od jedne do 18 milijardi evra.

Naveo je da nema dovoljno informacija šta je država Srbija preuzela vezano za taj projekat, jer je sve netransparentno i u pitanju su tajni ugovori.

Aleksić je ocenio da je pitanje da li će se vlast usuditi da raspiše izbore i da „možda i trguju i govore međunarodnoj zajednici da su jedino oni garant realizacije projekta EXPO“.

„Važno je da građani Srbije saznaju da je ‘EXPO’ neprofitna manifestacija, jer im se predstavlja kao nekakav deo projekta ‘Skok u budućnost’ od koga će Srbija ekonomski eksplodirati u pozitivnom smislu, a zapravo nikada nećemo uspeti da vratimo novac koji budemo potrošili i nema govora o bilo kakvom profitu“, kazao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com