Aleksić o izmenama Zakona o vojsci: Model iz MUP i u odbrani, vojska postaje instrument predsednika

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić upitao je danas da li su predložene izmene i dopune Zakona o vojsci „način“ da se i ta institucija „stavi pod kontrolu“ predsednika Aleksandra Vučića.

Aleksić je tokom rasprave o predlogu zakona na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da će u slučaju da predložene izmene budu usvojene, načelnik Generalštaba VS „morati da se povinuje odlukama predsednika“.

„Kako je odjednom Vojska Srbije shvatila da operativno upravljanje treba da preuzme predsednik Srbije i od načelnika Generalštaba preuzme nadležnosti? Zašto to niste ranije uradili? Aleksandar Vučić je predsednik države od 2017. godine. Imali ste osam godina za to. Da li su vojska i načelnik Generalštaba postali nesposobni pa sve prenosite u nadležnost predsednika jer će on bolje da upravlja od ljudi koji su u vojsci ceo život i školovali su se za to“, upitao je Aleksić a preneo NPS.

Ocenio je da je „slična stvar“ urađena u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) gde je, po njegovim rečima, postavljen direktor policije kojim upravlja predsednik države, „samo što to nije formalizovano zakonom“.

„Sve gurate u ruke jednog čoveka koji je predsednik države i koji je doveo Srbiju u ovakvo stanje. Nema reakcije Vojske Srbije ni kada je u pitanju usvajanje zakona o rušenju Generalštaba. Ćutite na to što je Generalštab poklonjen onima koji su ga rušili, bombardovali i ubijali ljude koji su tu bili, zbog interesa na koji se sve svelo“, naveo je predsednik Narodnog pokreta Srbije.

Aleksić je dodao da Zakon o vojsci „daje mogućnost i ministru odbrane i predsedniku države da utiču na pripadnike Vojske Srbije i pita da li ljudi koji bi trebalo da brane ovu zemlju treba da pristanu da ih neko gazi i omalovažava, neko ko izdaje srpske interese pod plaštom velikog nacionalizma i patriotizma, koje smo uvek skupo plaćali“.

„Zašto je neophodno da predsednik u zakonu bude naveden kao neko ko će da donosi odluke koje će načelnik Generalštaba da sprovodi u delo? Vaš nacionalizam i patriotizam najskuplje su koštali građane i državu, dok ste se udarali u grudi i branili Srbiju od kojekakvih umišljenih stranih neprijatelja, još pre 2000. godine“, dodao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com