Aleksić: Osigurati penziju ženama koje brinu o višečlanim porodicama i proizvode hranu

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić je danas izjavio da če NPS tražiti da imaju osiguranu penziju žene u Srbiji koje brinu o višečlanim porodicama i proizvode hranu, a posebno one koje žive i rade na selu i nisu u radnom odnosu.

Aleksić je na tribini „Žene pokreću Srbiju“ u Nišu, povodom Međunarodnog dana žena, rekao da njihov trud, rad i doprinos društvu moraju biti prepoznati i vrednovani, preneo je NPS u saopštenju.

Po njegovim rečima, takve žene bi morale da imaju osiguranu penziju, zbog čega će NPS predložiti konkretne mere koje će se odnositi kako na žene koje žive na selu, tako i na one koje žive u gradovima.

„Danas u Srbiji oko 300.000 žena živi na selu i nije u radnom odnosu. To su prave domaćice koje se bave poljoprivredom i održavaju svoja domaćinstva. Postoje i žene koje ne žive na selu, ali imaju četvoro ili petoro dece. Njihov svakodnevni život posvećen je brizi o deci i porodici, i često nemaju mogućnost da rade van kuće“, dodao je on.

Ukazao je da država mora da poštuje žene koje su „pravi heroji“ i da ako nekome treba pružiti podršku, onda su to upravo one, dodajući da se često priča kako bi država trebalo da obezbedi nacionalne penzije pojedinim pevačicama.

„Možda za to postoje razlozi, ali da se ne sme sdozvoliti da one budu ispred majki i domaćica, koje svakodnevno rade jednu od najpatriotskijih stvari za svoju zemlju“, kazao je Aleksić.

Dodao je da se na dane poput Međunarodnog dana žena podseća koliko je važno da u društvu postoji stvarna ravnopravnost i da žene imaju mesto koje zaslužuju, ali da u praksi to često izostaje.

„Trebalo bi da težimo tome da ravnopravnost žena bude prirodna i podrazumevana u svakom smislu i u svakom segmentu društva. Prostora za napredak ima mnogo i na tome moramo raditi svi zajedno. Poštovanje žena mora da se pokaže na delu“, kazao je Aleksić.

Rekao je da su u Srbiji žene i danas manje plaćene od muškaraca za isti posao, kao i da se pored toga, dešava da se rad žena koje su domaćice ne prepoznaje dovoljno, navodeći da su briga o deci, porodici i vođenje domaćinstva ogroman i odgovoran posao, ali da ga društvo i dalje ne ceni dovoljno.

„Ne sme se praviti diskriminacija, već trud i žrtva majki moraju biti prepoznati i poštovani. Vlast se odrodila od svog naroda, a posebno zanemaruje žene koje su stub svake kuće i porodice (…) Upravo zato je podrška ženskom preduzetništvu od velikog značaja i NPS je u svom programu predvideo mere koje će podstaći i osnažiti žene da razvijaju sopstveni posao i ekonomski se osamostale“, kazao je lider NPS.

Ocenio je da je nedopustivo da se bilo koja mlada žena nalazi pred izborom između majčinstva i zadržavanja posla i dodao da to ne sme da se dešava u zemlji koja godišnje gubi između 50.000 i 70.000 stanovnika, već društvo i država moraju stvoriti uslove u kojima će žena moći da ima i porodicu i karijeru.

„Govorilo se o tome da majke sa troje i više dece treba da dobiju određene beneficije i sa time se u potpunosti slažem. Ipak, podrška ne bi smela da se svede samo na novac. Potrebno je da se njihov trud i žrtva prepoznaju i kroz bolji položaj u društvu, kao i kroz povoljnije uslove rada, uključujući i fleksibilnije radno vreme“, dodao je Aleksić.

Aleksić ukazuje da je sve to moguće urediti i sprovesti, a da je za to potrebna samo jasna volja i odgovorna odluka onih koji u datom trenutku vode državu.

„Jedna od ključnih stvari za koju se NPS zalaže i koja će i ženama pomoći da se više uključe u politiku je promena izbornog sistema i uspostavljanje proporcionalno – personalizovanog izbornog sistema u kome će ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou, jer će takav sistem oduzeti moć strankama i staviti je u ruke naroda“, rekao je lider NPS.

(Beta)

