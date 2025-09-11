Aleksić: Policiji promenjena krvna slika za 10 godina, najveće zloupotrebe pod Vasiljevićem

Predsenik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je večeras da od kada je na mesto direktora policije došao Dragan Vasiljević, koji se predstavlja kao profesionalac, nastao je „haos i najveća politizacija i zloupotreba policije“, dodajući da je policiji „promenjena krvna slika za poslednjih 10 godina“.

Aleksić je za televiziju Insajder, kako je preneo NPS u saopštenju, rekao da jedna od institucija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koja bi trebalo da se stara o zakonitosti postupanja policije – Sektor unutrašnje kontrole, za koji tvrdi da od početka protesta učestvuje u hapšenjima i akcijama.

„Oni nisu deo Jedinice (za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata – JZO) Marka Krička, a učestvovali su i u hapšenjima i da ne kažem i u nečem gorem. Nikolinu Sinđelić, Stevana Zdravkovića, Dušana Cvetkovića i druge mlade ljude pripadnici JZO su kidnapovali, odveli u garažu zgrade Vlade i maltretirali fizički i psihički“, naveo je on.

Kada je u pitanju slučaj Nikoline Sinđelić i ostalih, Aleksić je kazao da će videti kako će tužilaštvo postupiti po krivičnim prijavama protiv Krička i ostalih članova JZO, uz ocenu da se taj slučaj mora izgurati do kraja, ako treba i do Strazbura – „jer pokazuje kako se ponašaju policija, službe i vlast u Srbiji“.

Lider NPS smatra da danas policija ne štiti narod nego partiju, „i apsolutno je politizovana i kriminalizovana“, iznoseći tvrdnju da su u tom procesu u prethodnih 10 godina „ljudi iz kriminalnog miljea dobijali značke i ulazili u policiju, pa čak i u BIA i druge bezbednosne strukture, ali ne da bi štitili pravni poredak, već partiju i elitu na vlasti“.

„Huligani su pod zaštitom policije, što se moglo videti 15. marta u Ćacilendu kada su mnogi od poniženih pripadnika policije zastrašeno stajali ispred nabildovanih muškaraca sa čekićima u ruci. Na fudbalskoj utakmici pre dva dana, u prisustvu dece, huligani pod upravom Novaka Nedića koji je sedeo u loži, napadali su građane i tukli ih jer izražavaju svoj stav i mišljenje. Svi smo videli nemile scene“, naveo je Aleksić.

Dodao je da je juče uputio poslaničko pitanje ministru policije Ivici Dačiću da odgovori ko je uhapšen i procesuiran jer se na slikama i snimcima, kako tvrdi, „vide ljudi koji su pripadnici Radoičićeve grupe, kao i neki batinaši iz Leskovca“.

Prema njegovim rečima, policija je postala „jedno“ zajedno sa huliganima, batinašima i kojekakvim paravojnim formacijama koje vlast gaji“.

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) kao rešenje za izlazak iz krize vidi raspisivanje izbora, navodeći da se „sve ovo dešava jer Aleksandar Vučić ne sme da raspiše izbore jer je svestan da nema podršku građana Srbije“.

Dodao je da se ne može očekivati da se bilo šta promeni „ako ovaj režim ostane na vlasti“.

„Ako se situacija ne promeni nema boljitka, uvođenja reda u državu, normalnosti, spuštanja tenzija, zakopavanja rovova i pomirenja, nema ničega. Ljudi na vlasti su u završnoj fazi svoje vladavine, koja je vrlo opasna jer su opijeni moći i donose katastrofalno loše i opasne odluke i za društvo i za region“, rekao je Aleksić.

(Beta)

