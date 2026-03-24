Aleksić: Potreban jedinstven antirežimski blok kojeg se vlast boji, ponižavanje građana uoči izbora

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da se vlast plaši referendumske atmosfere i jedinstvenog antirežimskog fronta i nastoji da ga razjedini.

„Zato ne smemo dozvoliti sukobe u sopstvenim redovima, već moramo istrajati u formiranju jedinstvene kolone, sve dok postoji i najmanja šansa za to“, rekao je danas Aleksić za TV Blic.

On smatra da su referendumska atmosfera i zajednička lista rešenje, jer je ovo borba za opstanak u neravnopravnim uslovima.

„To se posebno vidi na lokalnim izborima. Na njima bi trebalo da nastupaju ljudi iz lokalnih sredina, koji najbolje poznaju probleme i potrebe svojih opština i koji će ih voditi u okviru nadležnosti lokalne samouprave“, dodao je Aleksić.

Naglasio je da su građani poniženi više nego ikada i da vlast šalje dve poruke – „straha i siromaštva, siromašnim građanima nudi razne pakete i novac u zamenu za glas, gazeći na taj način i poslednje trunke njihovog dostojanstva“.

„Vlast je uzurpator narodne volje i ne osvaja glasove na fer i poštenim izborima. Ovo što danas imamo je borba protiv mafije. Najveći problem sa kojim se Srbija suočava je korupcija, koja je postala deo naših života i koju je vlast praktično legalizovala“, naveo je Aleksić.

(Beta)

