Aleksić: Protest 'Srbija protiv nasilja' u subotu, blokada od Autokomande do Mostarske petlje

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić izjavio je danas da će naredni protest „Srbija protiv nasilja“ biti održan u subotu i da će početi, kao i do sada, ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

„Skupićemo se ispred Skupštine, pa Bulevarom kralja Aleksandra do Slavije, preko Autokomande pa do Mostarske petlje, gde će saobraćaj biti zaustavljen do 21 čas“, rekao je Aleksić novinarima u Skupštini.

On je dodao da vlast ignoriše zahteve protesta već šest nedelja i da će blokada saobraćaja u subotu biti „upozorenje“.

Aleksić je rekao i da će se osim u Beogradu, protesti odvijati i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

(Beta)

