Aleksić: Srbi na Kosovu bez podrške matične države

Poslanik Narodne stranke (NS) Miroslav Aleksić izjavio je danas u Zvečanu da su Srbi na severu Kosova prepušteni sami sebi i bez podrške matične države.

Aleksić je kazao da se mora zaustaviti nasilje koje se sprovodi nad Srbima na Kosovu i Metohiji.

„Srbi su ostavljeni da se sami bore s Kurtijem (Aljbin, kosovski premijer), bez podrške matične države koja treba ovde da dođe i pruži podršku. Nasilje kojem su izloženi Srbi na Kosovu je mnogo veće nego u bilo kom drugom delu Srbije. Moramo sprečiti nasilje koje se sprovodi nad decom, mladima, penzionerima i nad zaposlenima“, rekao je Aleksić.

On je osudio kosovske institucije koje su zaposele opštinske zgrade u srpskim opštinama na severu Kosova.

„Albanci hoće da vladaju severom Kosova posle izbora na koje je izašlo svega tri odsto birača. Teško da će to uspeti“, ocenio je poslanik.

Aleksić je izrazio sumnju da aktuelna vlast u Beogradu ima rešenje za trenutnu situaciju na Kosovu.

„Epilog svih sporazuma koji su potpisivani je to da Srba nema u institucijama. Vlast u Srbiji ne zna kako da se izađe iz ove situacije. Srbi su razvlašćeni na severu Kosova i to je jedan puzajući projekat koji je trajao godinama od Briselskog pa sad do Ohridskog sporazuma. Srbi koji su ovde imali suverenu vlast i institucije nisu više u institucijama i ta stvar mora da se razreši“, kazao je Aleksić.

Naglasio je da se ne sme ćutati na ono što se već deset godina dešava na Kosovu.

„Od potpisivanja prvog Briselskog sporazuma se polako jedna po jedna nadležnost predaje Prištini“, rekao je on.

Dodao je da se sa severa Kosova mora povući kosovska specijalna policija, kao i gradonačelnici albanske naconalnosti koji su uzurpirali opštinske zgrade.

„Srbi moraju da se vrate u institucije i da počnu da žive i funkcionišu normalno“, naglasio je on.

Poslanici Miroslav Aleksić i Aleksandar Jovanović Ćuta danas su na severu Kosova razgovarali s većim brojem Srba u Zvečanu i Severnoj Mitrovici.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.