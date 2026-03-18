Aleksić: Srbi na Kosovu i Metohiji žive u getu zahvaljujući Srpskoj listi i Milanu Radoičiću

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić optužio je danas vlast u Beogradu da je osmislila model kojim je pomogla Albancima da preuzmu sever Kosova i Metohije, pre svega preko stranke Srpska lista, za koju navodi da je "ekspozitura Srpske napredne stranke (SNS)".

Aleksić je za televiziju KTV, kako je saopštila stranka, naveo da su Srpska lista i njen bivši potpredsednik Milan Radoičić „vršili represiju i proganjali Srbe koji su zahvaljujući njima poslednjih 10 godina u getu“.

Naveo je da su prošle 22 godine od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji i dodao da su danas ljudi dovedeni u situaciju da putem „nekakvih boravišnih dozvola“ moraju da dokazuju svoje pravo da postoje na teritoriji na kojoj su njihovi preci živeli vekovima.

Predsednik NPS je naveo i da je tokom posete Kosovu i Metohiji razgovarao sa ljudima koji su „vidljivo uplašeni i koji se osećaju izdano od strane vlasti u Srbiji“.

„Taj osećaj je stvaran. Tamo vlada tišina koja je zastrašujuća. Sve aktivnosti koje je vlast, na čelu sa Vučićem, sprovodila od 2012. godine do danas dovele su do toga da Srbi ne mogu da borave na svojoj zemlji i da budu stranci u sopstvenom okruženju, što je poražavajuće“, kazao je Aleksić.

Ocenio je da je od 2012. godine do danas vođena „strateška akcija predaje severa Kosova i Metohije Albancima“, kao i da je vlast potpisala 93 sporazuma koji su, jedan po jedan, razvlašćivali državu Srbiju sa te teritorije.

Prema njegovim rečima, na kraju je politika SNS dovela do toga da se, između ostalog, napuste institucije, ne učestvuje na lokalnim izborima, da se omogući Albancima da upravljaju opštinama gde žive Srbi i razoruža policija.

„Poslednji ekser u kovčeg bila je akcija Banjska koju je predvodio Milan Radoičić, uz logistiku Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i podršku režima Aleksandra Vučića, koja je dovela je do toga da Kurti preuzme i sever i da njime upravlja kao sa jugom KiM. Vučić se daleke 2014. godine sa Tačijem i Haradinajem dogovarao o tome, a sa Kurtijem je sve završeno“, dodao je Aleksić.

Kako je naveo, od 2012. godine propuštene su sve šanse da se očuva srpsku državu i zaštitimo srpski narod na Kosovu i Metohiji, a buduća vlast, koja bi imala kredibilitet, trebalo bi da u razgovorima sa međunarodnom zajednicom ponovo otvori to pitanje, sa ciljem jasne zaštite prava srpskog naroda i unapređenja njihovog položaja.

„Srbija je jedan od ključnih stubova stabilnosti na Zapadnom Balkanu, a međunarodnoj zajednici je upravo stabilnost ovog regiona od izuzetnog značaja. Vučićeva vlast se rasprašila i on je danas faktor nestabilnosti. Takođe, ne možemo gajiti iluzije da će se bilo ko više boriti za srpske nacionalne interese od nas samih“, naveo je on.

Aleksić je ocenio da se mora učiniti sve da se stvore uslovi, pre svega bezbednosni i ekonomski, da građani ostanu da žive na Kosovu i Metohiji, kroz jačanje prisustva, veću pažnju međunarodne zajednice, poštovanje međunarodnih sporazuma i „zaustavljanje divljanja Kurtija sa svojim snagama“.

Ocenio je da se vlast u Beogradu predala i pustila tiho puzajuće slabljenje pozicije Srbije na Kosovu i Metohiji, navodeći da je sve što se dešava na Kosovu i Metohiji – „Vučićev potpuni poraz“.

„Umesto da izađe pred građane i kaže da je njegova politika bila pogrešna i da će snositi odgovornost, on kao i uvek pokušava to da zatrpa, otvarajući nove teme. Njegova politika nas ne vodi ka pomirenju sa susedima, što bi trebalo da bude prirodno. Srbiji trebaju stabilnost, predvidivost i sigurnost, kao i da znamo koji su naši strateški ciljevi“, rekao je Aleksić.

Kada su u pitanju lokalni izbori 29. marta u Srbiji, Aleksić je ocenio da će oni dati širu i jasniju sliku o tome kako opozicija treba da nastupa u budućnosti, kako na parlamentarnim, tako i na predsedničkim izborima.

Naveo je da je primer Bajine Bašte, gde studenti i opozicija nastupaju zajedno, model koji pokazuje kako se može izgraditi jedinstven pristup i stvoriti uslovi za ozbiljnije političke promene.

„Preduslov za svaki dogovor je razgovor. Nama iz NPS nije namera i cilj da se pošto-poto dočepamo nekih funkcija, već da smenimo vlast, uspostavimo normalniji i drugačiji sistem u državi i omogućimo njen razvoj. Sve naše aktivnosti su usmerene ka stvaranju boljeg života i podizanju životnog standarda građana“, rekao je Aleksić.

(Beta)

