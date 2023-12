Aleksić: 'Srbija protiv nasilja' je protiv usvajanja francusko-nemačkog plana

Nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ Miroslav Aleksić izjavio je danas u Gračanici da se ta koalicija protivi usvajanju francusko-nemačkog plana za Kosovo.

Aleksić je u Gračanici poručio da građani na Kosovu treba da znaju da 17. decembra i oni biraju vlast koja će odlučivati o budućnosti Srbije.

On je optužio aktuelnu vlast da je u poslednjih deset godina „na tanjiru“ kosovskim vlastima predala policiju, pravosuđe, elektroenergetski sistem i telekomunkicioni sistem te da je srpski narod dovela u tešku situaciju, preneo je Radio Kim.

„Na Kosovu je potrebna normalizacija života i neophodno je stvoriti uslove za bezbedan život svih građana, ali svaki dogovor koji podrazumeva kršenje Ustava Srbije, koji podrazumeva bilo kakvu vrstu priznanja nezavisnosti Kosova ili stolicu u Ujedninjenim nacijama je neprihvatljiv za listu ‘Srbija protiv nasilja’ i mi nećemo to prihvatiti, već ćemo nastaviti da razgovaramo i da se borimo kroz institucije i u saradnji s međunarodnom zajednicom da stvorimo uslove za normalan život na teritoriji Kosova i Metohije“, kazao je Aleksić.

Aleksić je poručio da se ova kaolicija protivi usvajanju francusko-nemačkog plana.

„Država Srbija se nije obavezala, obavezao se Aleksandar Vučić, on kao on. Prema tome, svaki sporazum, pa i taj francusko-nemački sporazum koji podrazumeva priznanje Kosova, članstvo Kosova u Ujedninjenim nacijama, nije prihvatljiv i ne može biti prihvatljiv za Srbiju. Možemo da razgovoramo o nekom drugom sproazumu i rešenju“, naglasio je on.

Aleksić je kazao i da je Zajednica srpskih opština izgubila svaki smisao.

„ZSO je trebalo mnogo ranije da bude formirana kada je potpisan Briselski sporazum, kada je to imalo nekakvog smisla. U ovom trenutku čini se da je ZSO samo bacanje prašine u oči da smo kao Srbi nešto dobili, a suštinski nećemo dobiti ništa. Treba sve da se resetuje i stavi ponovo na sto“, kazao je Aleksić.

(Beta)

