Aleksić u Kuršumliji: Poljoprivreda jedan od najvećih poslodavaca, a sistematski se uništava

Poljoprivreda je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, od nje živi više od milion ljudi, ali se ona "sistematski uništava" poslednjih deset godina, zbog čega je opada broj i poljoprivrednika i njihovih gazdinstava, ocenio je predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić.

On je tokom obilaska Kuršumlije i okoline naveo da je poslednja državna strategija predviđala rast od šest do devet odsto godišnje u ovom sektoru, ali da je ukupan rast na kraju iznosio svega 1,7 odsto, kao i da je rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dvostruko veći od rasta izvoza.

„Agrar je važan i sa demografskog stanovišta, jer ako ljudi ne mogu da opstanu od svog rada na zemlji, napuštaju svoja imanja i odlaze i zbog toga se sela sve više prazne“, naveo je Aleksić, dodajući da je sedam sela u opštini Kuršumlija ostalo bez stanovnika, koja ljudi napuštaju jer „više ne mogu da prežive od svog rada“.

Da bi se promenio politički sistem, on smatra da je neophodno promeniti izborni sistem i dodaje da se NPS zalaže za uspostavljanje proporcionalno-personalizovanog izbornog sistema, u kome će ljudi imenom i prezimenom birati svoje predstavnike, kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou, „jer će takav sistem oduzeti moć liderima političkih stranaka“.

„Nijedna zemlja se nije razvila a da nije podržavala svoju domaću privredu. Umesto toga, kod nas privrednici služe vlasti kao sredstvo za reketiranje, što predstavlja progon sopstvenog naroda. Srbija je danas politički okupirana. Moja misija je da izgradimo sistem u kome će svi biti jednaki pred zakonom i u kome će zakon važiti isto za svakoga“, dodao je on.

