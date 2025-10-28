Aleksić: U odnosima Srbije i EU potrebna obostrana iskrenost

U odnosima Srbije i Evropske unije potrebna je obostrana iskrenost, ocenio je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić i dodao da po tom pitanju „nema kompromisa sa poštovanjem zakona i vladavinom prava, kao sa i teritorijalnim integritetom i suverenitetom“ jer su to, po njegovim rečima, vrednosti na kojima EU počiva.

Aleksić je na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – Srbija (POSP) u Skupštini Srbije ocenio da je „činjenica da danas zemlje iz regiona mnogo brže napreduju ka članstvu u Evropskoj uniji nego što je slučaj sa Srbijom kojoj je mesto u EU“.

„Iskrenost od strane vlasti koja punih 13 godina upravlja Srbijom vidi se kroz to koliko je otvoreno i zatvoreno poglavlja. Od 2014. godine, kada su počeli pretpristupni pregovori otvorena su 22 od 35 poglavlja, a samo dva su zatvorena. Kada govorimo o usaglašavanju sa spoljno – političkim deklaracijama i merama, Srbija je u 2024. godini usaglašena sa 59 odsto a Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i BiH 100 odsto i to je početak i kraj svake priče“, naveo je Aleksić a preneo NPS.

Dodao je da „izostaju reforme i usaglašavanje“ koji, po njegovim rečima, ne trebaju Evropskoj uniji i političarima u Srbiji, već građanima koji treba da osete benefite.

„U Ustavu Srbije u članu 1. je definisano da počivamo na evropskim principima i vrednostima što jasno govori o našem opredeljenju i Evropa mora da ima isti stav kao Srbija. Vlast zahvaljujući polugama koje ima u institucijama opstruiše i guši bunt represijom, prisilom i kažnjavanjem onih koji nisu na vlasti, dok za njih kažnjivost ne postoji. Na prekretnici su i Srbija i EU i nadam se da ćemo to uraditi mudro, u interesu svih“, naveo je predsednik NPS.

(Beta)

