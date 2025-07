Aleksić: Vučić i Dačić moraju da podnesu ostavke i preuzmu odgovornost zbog Briselskog sporazuma

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je večeras da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić moraju da podnesu ostavke i preuzmu odgovornost, nakon što je Dačić rekao da je međunarodna zajednica „prevarila Srbiju“ potpisivanjem Briselskog sporazuma.

Aleksić je u saopštenju naveo da Vučić i Dačić moraju da podnesu ostavke i preuzmu odgovornost ne za tuđe prevare, već za svoje odluke i sve dogovore i sporazume koje su potpisivali „na štetu Srbije i njenog naroda“.

„Gospodine Dačiću, kako je moguće da ste prevareni kada ste vi stavili svoj potpis i to ne na bilo kakav papir već na Briselski sporazum za koji ste tvrdili da je naše najveće dostignuće u političkom smislu posle 1999. godine i Rezolucije 1244 i nešto opipljivo što smo dobili za naš narod na Kosovu i Metohiji“, naveo je Aleksić.

Dodao je da, ako je istina to što Dačić tvrdi i ako su on i Vučić prevareni, nisu „ništa drugo do saučesnici u toj prevari i izdaji nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji“.

Prema njegovim rečima, nemoguće je da su tek sada shvatili sa kime imaju posla i sa kime pregovaraju, kao i da druga strana neće sprovoditi ono što im ne odgovara.

Aleksić je naveo da Dačić danas Briselski sporazum naziva prevarim, a nekada su ga predstavljali kao istorijsku pobedu, dodajući da su ubeđivali građane da je u pitanju najbolji mogući dogovor za narod i da je Zajednica srpskih opština (ZSO) garant opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.

„Danas ste pljunuli na svoje reči, a što je najgore, pljunuli ste u lice Srbima koji zbog vaše politike sanjaju da žive normalno, a realnost je da preživljavaju u strahu“, kazao je Aleksić.

Ocenio je da je Dačić svojom izjavom samo potvrdio ono što su svi znali – da su Srbi potpisivanjem Briselskog sporazuma izgubili sve što su imali do njegovog potpisivanja, a imali su i policiju i pravosuđe, svoj jezik, pismo, zastavu, srpske opštine, korišćenje dinara i sve druge nadležnosti na severu Kosovu i Metohiji.

„Briselski sporazum je državu Srbiju razvlastio i iz njega je sprovedeno samo ono što je na direktnu štetu Srbije i njenih građana, a u korist albanske strane. Jedina stvar koja je bila predviđena sporazumom, a koja je imala smisla za našu zajednicu i državu je formiranje ZSO koja do danas nije realizovana. Ovim ste potvrdili da je taj sporazum prodaja naše viševekovne teritorije i kad-tad ćete za to morati da odgovarate“, rekao je Aleksić.

(Beta)

