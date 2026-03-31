Aleksinac: Milion dinara obeštećenja porodicama rudara Soko

Osnovni sud u Aleksincu dosudio je članovima porodica osmorice rudara stradalih 1. aprila 2022. godine u rudniku "Soko" kod Sokobanje obeštećenje od po milion dinara za smrt njihovih srodnika, potvrdio je pravni zastupnik porodica Bratislav Stojanović.

Presuda nije pravosnažna, pošto Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“ kao tužena strana sada ima rok od 15 dana da Apelacionom sudu u Nišu uloži žalbu na ovu presudu.

Stojanović je kazao za agenciju Beta da je sud usvojio njegov tužbeni zahtev, tako da će 24 pravnih sledbenika rudara dobiti ukupno 24 miliona dinara

„Obeštećenje je za duševni bol zbog smrti člana porodice dobiće supruge, roditelji, deca, kao i braća i sestre koje su u momentu nesreće bili u istom domaćinstvu“, kazao je Stojanović.

Prema njegovim rečima, u odnosu na odštetu koja je dosuđena oštećenima za pad nadstrešnice u Novom Sadu, milion dinara je mali novčani iznos, ali je praksa pokazala da Apelacioni sud u Nišu potvrđuje tu sumu u svojim presudama.

„Mi smo zadovoljni postupanjem suda u Aleksincu u ovom slučaju. Tužbu smo podneli u drugoj polovini 2025. godine i sve je relativno brzo odrađeno. Sudski veštaci neuropsihijatri su uradili veštačenja punoletnih lica, a specijalisti za decu veštačenje maloletnih lica“, izjavio je Stojanović.

Takođe dodaje da je suđenje završeno 4. februara, a da su juče dobili presudu.

Krivični postupak za nesreću u rudniku „Soko“ nije pokrenut, a Stojanović je kazao da je žalba koju je zbog toga 2024. godine podneo Ustavnom sudu „još u radu“.

On je ranije kazao da će se porodice, ukoliko Ustavni sud odbaci žalbu kao neosnovanu, obratiti međunarodnim institucijama poput suda u Strazburu.

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu do sada je tri puta odbacilo krivične prijave koje su podnošene zbog nesreće u rudniku „Soko“.

Posle sprovedenog istražnog postupka, tužilaštvo je jula 2022. godine saopštilo da nema osnova za bilo čije krivično gonjenje.

Potom je mesec dana kasnije Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštu u Nišu i to protiv 14 lica, za teško delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

Međutim, nakon predistražnog postupka tužilaštvo je odbacilo i krivičnu prijavu ministarstva, jer je našlo da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Punomoćnik porodica nastradalih rudara Bratislav Stojanović je potom uložio prigovor koji je Više tužilaštvo u Nišu usvojilo i naložilo Osnovnom tužilaštvu u Aleksincu da sasluša dodatne svedoke.

Nakon saslušanja svedoka, Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu ponovo je odbacilo prijavu.

Odbacivanje krivičnih prijava izazvalo je ogorčenje porodica koje su najavile da „neće odustati od borbe za pravdu za svoje najmilije“.

Roditelji i supruge nastradalih su više puta do sada isticali da je eksplozija metana koja je uzrokovala smrt rudara mogla biti izbegnuta da su nadležni u rudniku na vreme reagovali.

Njihov advokat je na jednoj konferencija medije kazao da su koncentracije metana u jami rudnika bile povećane danima pre nesreće i da su bile povećane u noći između 31. marta i 1. aprila, kada se u 4.20 časova nesreća dogodila.

„Rudari su to videli na meračima koje su nosili na opasačima, a videli su to i po mašinama koje su se nalazile u jami. Mašine su podešene da se automatski isključuju čim koncentracija metana u jami pređe jedan odsto, da rad statora i rotora ne bi izazvao varničenje i paljenje tog lako zapaljivog gasa“, objašnjavao je tada Stojanović.

On je kazao da su rudari svedočili da su obavestili inženjera te noći, ali da on nije reagovao.

Prema njegovim informacijama kritične noći su se mašine četiri puta isključivale pre nego što je došlo do proboja metana.

U nesreći u rudniku “Soko“ poginuli su Branko Čokorilo, Bojan Stajić, Bratislav Živković, Branislav Zlatanović, Petar Petrović, Darko Zlatković, Nenad Trivunac i Radovan Grujić.

Teže i lakše povrede zadobilo je 20 rudara.

(Beta)

