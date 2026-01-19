Alimpić (DS): Vučiću je potreban Ćacilend zbog izborne krađe, on želi da izazove nasilje

Funkcioner Demokratske stranke (DS) Zoran Alimpić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretvorio Pionirski park u paravojni logor jer se plaši ponavljanja 5. oktobra kada je narod smenio tadašnju vlast zbog izborne krađe.

Alimpić je agenciji Beta kazao da će Vučić u Ćacilend dovesti naoružane zlikovce i kriminalce koji bi trebalo da spreče proteste građana zbog izborne krađe.

„Vučić planira da i ako izgubi izbore proglasi izbornu pobedu, a u Ćacilend će dovesti naoružane zlikovce i kriminalce koji bi trebalo da spreče proteste građana zbog izborne krađe. On želi da izazove nasilje, nije ga briga ako neko strada, jer bi mu to bio izvor opravdanja za dalju represiju u koju bi uključio policiju i ostale oružane snage“, rekao je.

Prema njegovim rečima, Vučić priprema nasilje i tako što sada „instalira“ svoje lojaliste na čelne pozicije u policiji.

„Vučić se priprema da svoju vlast brani silom, a Pionirski park je s tim ciljem pretvorio u paravojni logor. Međutim, s druge strane, imamo pametne i mudre mlade ljude koji neće dozvoliti da se njegov pakleni plan ostvari. Vučić će na sledećim izborima biti smenjen, a Pionirski park će biti vraćen građanima. Pretvaranje Pionirskog parka u Ćacilend ostaće zabeleženo kao jedna od najvećih sramota u našoj istoriji“, naglasio je Alimpić.

On je ocenio da će Pionirski park ostati zauzet do smene aktuelne vlasti, iako se radi o prostoru koji je zaštićen kao kulturno i prirodno dobro.

„Nije prirodno što na to ne reaguju gradske inspekcije, ‘Gradsko zelenilo’ ili Zavod za zaštitu spomenika kulture. Čak je u par navrata nezadovoljstvo postojanjem Ćacilenda izrazio i gradonačelnik (Aleksandar Šapić), ali ne sme da reaguje“, rekao je Alimpić.

Pionirski park se prostire na 3,6 hektara i smešten je između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Kralja Milana, Kneza Miloša i Dragoslava Jovanovića.

Park čini zaštićenu okolinu nepokretnih kulturnih dobara: zgrade Starog dvora-danas zgrada Skupštine grada Beograd i Novog dvora-danas sedište predsednika Republike Srbije.

U poslednjih deset meseci Pionirski park je pretvoren u šatorsku naseobinu u kojoj uglavnom borave osobe s kriminalnim dosijeima i koje ne dozvoljavaju prilaz građanima.

Ceo prostor je opasan s nekoliko redova metalne ograde i predstavlja ruglo Beograda.

(Beta)

