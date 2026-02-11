Aljbulena Hadžiju predsednica Skupštine Kosova, Slavko Simić potpredsednik iz Srpske liste

Aljbulena Hadžiju izabrana je na današnjoj konstitutivnoj sednici za predsednicu Skupštine Kosova.

Kao najvećoj poslaničkoj grupi, Pokretu Samoopredeljenje pripalo je pravo da predloži predsednicu Skupštine, a Hadžiju je bila ime koje su predložili.

Sa 66 glasova za, 44 protiv i osam uzdržanih, Hadžiju je izabrana za predsednicu parlamenta.

Za njen izbor su glasali poslanici Samoopredeljenja i poslanici iz manjinskih zajednica, dok su protiv bili poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Srpske liste, a uzdržani neki od poslanika Alijanse za budućnost Kosova.

Izboru Hadžiju je prethodila verifikacija mandata poslanika i polaganje zakletve.

Ardian Gola iz Pokreta Samoopredeljenje, Vlora Čitaku iz Demokratske partije Kosova, Kujtim Šalja iz Demokratskog saveza Kosova, Emilija Redžepi iz multietničke grupe i Slavko Simić iz Srpske liste izabrani su za nove potpredsednike Skupštine Kosova.

Oni su izabrani glasanjem u paketu, dobili su podršku 104 poslanika, troje je glasalo protiv, dok je šest bilo uzdržano.

Nova predsednica Skupštine Kosova, Aljbulena Hadžiju, je nakon izbora izjavila da će poverenje koje joj je ukazano za obavljanje te funkcije opravdati svakodnevnim radom, transparentnošću i potpunom posvećenošću.

U govoru nakon preuzimanja dužnosti rekla je da će se truditi da svaki poslanik pronađe svoj prostor uz isto dostojanstvo i poštovanje.

„Danas preuzimam ovu dužnost sa punom svešću o ustavnoj težini koju ona nosi. Ovo poverenje ću opravdati svakodnevnim radom, transparentnošću i potpunom posvećenošću“, kazala je Hadžiju.

Dodala je da će njen zadatak bit da Skupština funkcioniše dostojanstveno, transparentno i uz međusobno poštovanje, u skladu sa Ustavom, zakonima i parlamentarnom praksom.

„Trudiću se da svako od vas ovde pronađe svoj prostor sa istim dostojanstvom i poštovanjem, jer je funkcionalna Skupština preduslov za snažnu državu i stabilnu demokratiju“, rekla je ona.

Hadžiju se obavezala da će funkciju predsednice obavljati „nepristrasno, sa integritetom i potpunom institucionalnom posvećenošću“.

Nakon završetka konstitutivne sednice Hadžiju je najavila održavanja nove sednice parlamenta na kojoj će na dnevnom redu biti izbor nove Vlade Kosova mandatara Aljbina Kurtija.

(Beta)

