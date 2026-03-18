Ambasada Izraela u Beogradu izrazila zabrinutost zbog posete Albaneze Srbiji

Ambasada Izraela u Beogradu izrazila je danas "ozbiljnu zabrinutost" povodom boravka specijalne izvestiteljke Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama Frančeske Albaneze (Francesca Albanese) u Srbiji, uz ocenu da njen "dosadašnji profesionalni angažman koristi obrasce koji su široko prepoznati kao antisemitski".

Kako se navodi u saopštenju, ambasada „najoštrije osuđuje poziv koji joj je (Frančeski Albaneze) upućen pod pokroviteljstvom akademskih i organizacija civilnog društva u Srbiji, da gostuje kao ekspert za genocid.“

„Dolazak gospođe Albaneze u Srbiju i njeni susreti sa predstavnicima akademskih i organizacija civilnog društva, uključujući i javni događaj, predstavljaju ozbiljan rizik po standarde odgovornog javnog diskursa i podstiču govor mržnje“, ocenjuje izraelska ambasada.

U saopštenju se navodi da „njen dosadašnji profesionalni angažman koristi obrasce koji su široko prepoznati kao antisemitski: pripisivanje kolektivne krivice Jevrejima, predstavljanje jevrejske države kao isključivo kriminogene i legitimizacija narativa koji dehumanizuju Izrael i njegove građane“.

„Njeno gostovanje, u bilo kom kapacitetu, normalizuje ovakve opasne narative i doprinosi stvaranju atmosfere pogodne za širenje antisemitizma. Ovakvi obrasci se uklapaju u radnu definiciju antisemitizma IHRE, naročito kada kritika Izraela prelazi u demonizaciju, delegitimizaciju ili primenu dvostrukih standarda“, ocenila je ambasada Izraela.

U saopštenju se ističe da „posebno zabrinjavaju sledeće izjave (Frančeske Albaneze): Javna poređenja Izraela sa Trećim rajhom kao i izjave koje su vlade SAD-a, Francuske, Italije, Nemačke, Češke Republike i Austrije, ocenile kao pristrasne i antisemitske“, kao i „Negiranje antisemitske prirode masakra koji je Hamas počinio 7.oktobra (2023)“.

„Ovakav narativ naišao je na osudu međunarodne zajednice koja ga je ocenila kao skandalozan“, navodi ambasada Izraela.

Ona kao sporne ističe i njene izjave „kojima se legitimizuje terorizam, a napadi Hamasa veličaju kao „otpor“, „upotreba slogana ‘od reke do mora’, pozivi da se Izrael isključi iz Ujedinjenih nacija, kao i pozivi na bojkot, sankcije i sl“.

„Šireći svoj lažni narativ o Izraelu, Albaneze izjavljuje: ‘Sada vidimo da kao čovečanstvo imamo zajedničkog neprijatelja.'“, piše ambasada Izraela i dodaje da su „zbog ovakvih istupa, brojne akademske i parlamentarne institucije širom sveta povukle pozive za gostovanje Albanezeove, između ostalih i Univerzitet u Bernu, Slobodni univerzitet u Berlinu, Univerzitet Ludvig Maksimilijan, Univerzitet Džordžtaun, Parlament Holandije, Kongres SAD-a i Američki univerzitet u Bejrutu.

Prema navodima ambasade, dodatno zabrinjavajući su i propusti u njenom delovanju na poziciji specijalne izvestiteljke UN-a za palestinske teritorije.

„Naime, ono je usmereno protiv jedne države, svesno i namerno navijački, selektivno se baveći kršenjem ljudskih prava koje navodno čini Izrael, a potpuno zanemarujući delovanje Hamasa i drugih aktera. Više država se formalno usprotivilo njenom mandatu i zatražilo da se on ne obnovi, usled zabrinutosti u pogledu njene nepristrasnosti i delovanja“, piše u saopštenju.

Ambasada Izraela ponovila je da „ovakvi pozivi predstavljaju ozbiljnu opasnost, te da odgovornost za poštovanje striktnih standarda počiva na akademskim i organizacijama civilnog društva“ i da „ukazuje na potrebu da se društvo u celini zaštiti od normalizacije govora mržnje“.

Frančeska Albaneze je sinoć na tribini u Beogradu izjavila da se, kako je ocenila, genocid na okupiranim palestinskim teritorijama čini uz saučesništvo iste one međunarodne zajednice koja je obećala da takvog zločina više neće biti, a on se nastavlja jer ga naše vlade odobravaju.

„Dehumanizacija je koren zločina protiv čovečnosti, a Palestinci su dehumanizovani poslednjih 100 godina. Dehumanizacija je konstantan faktor opresivnog režima, a genocid se odobrava i opravdava dehumanizacijom drugih. Ta dehumanizacija se nastavlja kroz međunarodnu zajednicu“, rekla je Frančeska Albaneze.

Ona je navela da je Izrael, od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, „ubio 75.000 ljudi i to se i dalje dešava“.

„Postoje vlade koje kupuju i prodaju oružje i kažu da će to nastaviti da rade. Njima kažem: ‘Suočićete se sa pravdom!'“, rekla je Frančeska Albaneze.

Ona je ocenila postupanje Izraela kao kolonijalističko i da je to i aparthejd nad Palestincima i rekla da je kolonijalizam „mučenje i predstavlja mučno okruženje“.

„U njemu ljudi prirodno nisu slobodni. Palestinci nemaju pravo na samoopredeljenje, da slobodno postoje kao narod“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, „Međunarodni sud pravde je nazvao (izraelsku) okupaciju (palestinskih teritorija) nezakonitom.“

„Čak i ako ostavimo po strani genocid, bilo bi problematično za bilo koju zemlju da izvozi municiju u državu koja nekoga nezakonito okupira. Te zemlje (koje izvoze oružje) krše međunarodno pravo“, navela je ona.

Frančeska Albaneze je kritikovala trgovinu oružjem Srbije i Izraela, a osvrnula se i na studentske proteste i blokade fakulteta u Srbiji.

Dodala je da su i Srbi, kao i Palestinci, dehumanizovani kroz istoriju i da su kao narod već povezivani sa genocidom.

(Beta)

