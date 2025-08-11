Ambasada Rusije u BiH: I dalje ćemo delovati u cilju stroge primene Dejtonskog sporazuma

Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini je danas saopštila da će Rusija, kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) i jedan od garanata Opšteg okvirnog (Dejtonskog) sporazuma za mir u BiH, i dalje delovati u cilju njegove stroge primene.

„Sastanak koji su pojedini sarajevski političari organizovali sa takozvanom Kvintom, podseća na staru izreku ‘Tražiti u mračnoj sobi crnu mačku, posebno ako je nema tamo’ „, navela je Ambasada komentarišući današnji sastanak predstavnika probosanske koalicije „Trojka“ sa ambasadorima zemalja Kvinte u Sarajevu.

Dodali si da „izgleda da učesnici takvih okupljanja zastrašuju sami sebe i javnost ruskom pretnjom koju su sami izmislili“.

Naveli su da u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, Rusija ima ne samo pravo, već i obavezu da ukazuje na njegovo kršenje.

„To ćemo i dalje raditi odgovorno i transparentno. Polazimo od toga da glavni generator nestabilnosti i pretnja bezbednosti u BiH je nelegitimni visoki predstavnik“ Kristijan Šmit, piše u saopštenju.

Predstavnici „Trojke“ sastali su se danas sa ambasadorima Kvinte zbog, kako su naveli, pretnji Rusije BIH upućenog putem ambasade te zemlje u Sarajevu.

Ambasada Rusije u BiH je nedavno u saopštenju ocenila da je zbog presude Suda BiH predsedniku Republike Srpske upitan opstanak BiH i da je postojanje te države „na kocki“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com