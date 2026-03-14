Ambasada SAD u Bagdadu pozvala Amerikance da odmah napuste Irak i da ne prilaze Ambasadi

Ambasada SAD u Bagdadu je danas pozvala američke državljane da odmah napuste Irak i da zbog stalne opasnosti ne prilaze ni toj ambasadi, ni Generalnom konzulatu u Erbilu, .

„Državljani SAD treba da napuste Irak odmah. Terorističke oružane grupe povezane sa Iranom više puta su napadale Međunarodnu zonu u centru Bagdada… Ne pokušavajte da dođete do Ambasade u Bagdadu ili Generalnog konzulata u Erbilu zbog stalnog rizika od projektila, dronova i raketa u iračkom vazdušnom prostoru“, piše u upozorenju na vebsajtu Ambasade SAD u Iraku.

Ambasada navodi da su militanti povezani sa Iranom više puta napadali Međunarodnu zonu u centru Bagdada, koja ostaje zatvorena uz ograničene izuzetke.

U upozorenju piše da je u području oko Međunarodnog aerodroma Erbil i generalnog konzulata SAD u tom gradu bilo više napada.

Dodaje se da su oružane grupe koje podržava Iran podsticale i sprovodile neselektivne napade širom Iraka na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama.

„Ambasada SAD u Iraku podseća građane SAD na upozorenje četvrtog nivoa: Ne putujte u Irak. Građanima SAD se savetuje: Ne putujte u Irak zbog mogućeg terorizma, otmica, oružanih sukoba, građanskih nemira i ograničenih mogućnosti vlade SAD da pruži hitne usluge građanima SAD u Iraku. Ne putujte u Irak ni iz kojeg razloga“, piše u upozorenju Ambasade.

(Beta)

