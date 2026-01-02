Ambasada Srbije u Švajcarskoj pozvala građane da se obrate za pomoć povodom požara u diskoteci

Ambasada Srbije u Švajcarskoj je pozvala građane Srbije koji smatraju da su pogođeni tragedijom koja se u novogodišnjoj noći dogodila u skijalištu Kran Montana, kada je u požaru u jednom klubu poginulo oko 40 ljudi, da se obrate Ambasadi za pomoć.

„Pozivaju se svi građani Republike Srbije koji smatraju da su oni lično, ili njihovi članovi porodice i bliži srodnici, pogođeni ovom nesrećom, bilo da je reč o eventualno povređenim, nestalim ili stradalim licima, da se bez odlaganja obrate nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Švajcarskoj radi pružanja pomoći i dobijanja informacija“, navodi se na sajtu Ambasade Srbije u Bernu.

U Kran Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka „Le Constellation“, i 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.

Građani se mogu obratiti Ambasadi Srbije u Bernu na telefon: (+41) 031 / 352-63-53 i Generalnom konzulatu Srbije u Cirihu na telefon: (+41) 079 / 40 34 525.

Vlasti Kantona Valis/Vale (Wallis/Valais) su uspostavile poseban kontakt-telefon za pružanje informacija porodicama stradalih, povređenih ili nestalih lica: Informativna linija Kantona Valis/Vale za članove porodica i bliže srodnike telefon: (+41) 0848 122 177, a telefon za medije je (+41) 027 606 58 50 i imejl info.presse@police.vs.ch.

(Beta)

