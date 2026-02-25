Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Ambasada Ukrajine u Srbiji osudila je kao sramotan čin oštećenje spomenika ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku.

U saopštenju ambasade navodi se da su ovu informaciju primili sa dubokim negodovanjem i pozvali srpske organe reda i mira da istraže okolnosti ovog incidenta i izvedu počinioce pred lice pravde.

„Ovaj incident smatramo sramotnim činom usmerenim na spomenik arhitekture grada Novog Sada i pokušajem skrnavljenja sećanja na simbol ukrajinskog naroda, i to na tragičan datum za celu Ukrajinu i civilizovani svet, 24. februar. Ovakvi postupci vandala imaju za cilj potkopavanje ukrajinsko-srpskih odnosa“, napisali su u saopštenju.

Juče, 24. februara, obeležena je četvrta godišnjica od početka ruske invazije na Ukrajinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com