Ambasade u Prištini pozvale na poštovanje odluke suda o konstituisanju parlamenta

Ambasade Sjedinjenih Država (SAD) i Italije na Kosovu pozvale su poslanike da poštuju poslednju odluku Ustavnog suda u vezi sa konstituisanjem skupštine, jer država gubi mnoge mogućnosti zbog blokade.

One se pozivaju na presudu Ustavnog suda od 8. avgusta, u kojoj je navedeno da predsednik skupštine mora da bude izabran javnim glasanjem u roku od 30 dana i da stranka koja je osvojila najviše glasova, a kojoj pripada mesto predsednika parlamenta, može da nominuje istog kandidata do tri puta.

Italijanska ambasada u Prištini je saopštila da je Ustavni sud bio jasan u svojoj odluci.

„Sve političke snage moraju se složiti da reše institucionalni zastoj za dobrobit Kosova i njegovih građana“, navodi se u odgovoru ambasade za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ambasada SAD u Prištini je za portal Koha.net rekla da trenutni politički zastoj rezultuje propuštenim prilikama za Kosovo.

„Narod Kosova očekuje od svojih lidera da ispune svoje obaveze da rade u najboljem interesu zemlje. Ova tekuća politička blokada rezultuje propuštenim prilikama za Kosovo. Vreme je da rukovodstvo da prioritet napretku i stabilnosti u korist svojih građana“, navela je ambasada.

Konstitutivna sednica parlamenta ne može da se sazove bez objavljivanja kompletne presude Ustavnog suda.

Pokret Samoopredeljenje, stranka koja je osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima 9. februara ove godine, smatra odluku Ustavnog suda „opasnim odstupanjem od njegove ustavne uloge“, kao i da je, prema njihovim rečima, „suprotna osnovnim principima vladavine prava i podele vlasti“.

Druge glavne albanske stranke, koje su bile u opoziciji u prethodnom sazivu, pozdravile su odluku, koju smatraju ustavnom i demokratskom pobedom.

Skupština je konstituisana kada je sa njoj izaberu predsednik i pet potpredsednika, a rokovi za formiranje nove vlade Kosova počinju tek nakon tog procesa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com