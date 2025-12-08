Ambasador Bekerat otvorio Evropsku kuću u Novom Pazaru

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji ambasador Andreas fon Bekerat otvorio je danas u Novom Pazaru Evropsku kuću, četvrtu u Srbiji.

On je u govoru na svečanosti rekao da Unija želi da se približi građanima tog grada, a u prvom redu mladima.

„Novi Pazar je grad mladih i posebnu pažnju ćemo obratiti na programe koji obaćaju pažnju na potrebe mladih ljudi“, naveo je ambasador.

Fon Bekerat je dodao da je funkciju preuzeo pre nekoliko meseci, a da je dolazak u Novi Pazar, kako je rekao, njegov drugi zvaničan boravak van Beograda.

„Želimo da od vas čujemo šta su vaša nadanja, šta su vaše brige i šta nam savetujete kako da vam najbolje pružimo podršku“, rekao je on.

Po njegovim rečima, Evropska kuća će biti „druga kuća za one koji veruju u evropske vrednosti, one koji žele da diskusuju o pitanjima koja se tiču Unije, nauče više o procesu pristupanja, steknu nove veštine ili dobiju informacije o stipendijama koje daje Evropska unija“.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je podsetio da je EU u prethodnih 10 godina kroz projekte u taj grad investirala 4,5 miliona evra.

„Otvaranje četvrte evropske kuće baš u Novom Pazaru jasno pokazuje da EU obraća pažnju na ovaj prostor“, izjavio je gradonačelnik.

On je dodao da će Evropska kuća organizacijama civilnog društva, građanima i organima lokalne saouprave olakšati pristup projektima kako bi „još bolje radili na putu pridruživanja Uniji“.

(Beta)

