Ambasador EU fon Bekerat počeo posetu Novom Pazaru

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Andreas fon Bekerat počeo je danas posetu Novom Pazaru sastankom sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem.

Poseta uključuje i zajednički obilazak Muzeja Ras, prenela je Delegacija EU na mreži Iks.

„EU sa ponosom podržava razvoj ovog mladog, dinamičnog grada, inspirativnog primera otvorenosti i multikulturalnog duha“, navela je EU.

Ambasador fon Bekerat je na svom Iks profilu napisao da je oduševljen posetom predivnog grada Novog Pazara i prvim sastankom sa gradonačelnikom Biševcem, s kojim će obići Muzej Ras.

Ambasador EU u Srbiji prisustvovaće danas svečanom otvaranju Evropske kuće u Novom Pazaru, a sastaće se i sa predstavnicima Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, kao i sa predsednikom Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine Amirom Kajkušem.

(Beta)

