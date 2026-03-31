Ambasador Ferguson: Deo srpskih medija zaglavljen u prošlosti

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Edvard Ferguson izjavio je da Britanci i Srbi imaju mnogo toga zajedničkog, kao i da se London trudi da sa Beogradom izgradi moderne i pozitivne odnose, sa saradnjom u oblastima trgovine, bezbednosti i kulture.

On je to rekao u intervjuu za portal „Glas Šumadije“ nakon posete Kragujevcu, gde je bio na otkrivanju spomen ploče u čast Elizabet Ros, upravnice bolnice u tom gradu za vreme Prvog svetskog rata.

Ferguson je naveo da neki ljudi u Velikoj Britaniji i Srbiji gledaju jedni na druge „kroz prizmu 1990-ih“, kao i da je deo srpskih medija „zaglavljen u prošlosti“.

Ambasador je rekao da je zadovoljan trenutnim razvojem ekonomskog partnerstva dve zemlje.

„Sarađujući blisko sa vladom (u Beogradu), pomogli smo finansiranje nekih velikih infrastrukturnih projekata poput Morava koridora i nadam se da ćemo biti uključeni u još mnogo projekata koji će transformisati srpsku putnu, železničku i energetsku infrastrukturu“, rekao je on.

Na pitanje o napadu na zaposlene u britanskoj ambasadi prilikom posete Aranđelovcu u februaru, Ferguson je rekao da je „razočaran odnosom prema zaposlenima“ u toj ambasadi.

„Maltretiranje mojih zaposlenih dok su bili zvanično na dužnosti, i kasniji, neopravdani napadi na njih u srpskim medijima su neprihvatljivi. Kao ambasada, mi uvek ohrabrujemo britanske turiste i britanske kompanije da posete Srbiju. Čvrsto verujemo da je ovo prijateljska i otvorena zemlja, sa toplim i velikodušnim ljudima. Međutim, događaji poput ovoga štete reputaciji Srbije u Britaniji i naš posao čine mnogo težim“, naveo je on.

O olakšanju viznog režima za građane Srbije, ambasador je rekao da London pokušava da olakša taj proces „uvođenjem e-viza, što znači da (tokom procesa obrade zahteva putnici) mogu da zadrže svoj pasoš i da vizu dobiju onlajn“.

Ferguson je, na pitanje o izmeni pravosudnih zakona u Srbiji i odlukama Venecijanske komisije o njima, rekao da njegova zemlja deli „zabrinutost sa našim prijateljima iz Evropske unije oko toga da neke od poslednjih izmena pravosudnih zakona mogu ograničiti nezavisnost vašeg pravosuđa“.

„Odavno su očekivanja da će države kandidati za pristupanje EU pripremati zakone kroz inkluzivan i konsultativan proces koji uključuje civilno društvo i sve relevantne aktere. Šteta je što se to nije dogodilo ovog puta“, rekao je on.

Ambasador je dodao da su britanske vlasti uložile „dosta vremena, energije i novca u medijske reforme tokom dosta godina, radeći sa srpskim vlastima, civilnim društvom i samim medijima“.

On je rekao da u Srbiji postoji „velika potreba za kvalitetnim medijima koji će pomoći građanima da razumeju različita mišljenja, zasnovana na izbalansiranim i objektivno predstavljenim činjenicama“.

„Uz neke časne izuzetke, mislim da su mediji u Srbiji, ohrabreni od strane političara sa obe strane političkog spektra, igrali veliku ulogu u polarizaciji društva. Veoma je zabrinjavajuće kada mediji promovišu laži, dezinformacije i teorije zavere, bez da probaju da provere činjenice“, dodao je ambasador.

Ferguson je, povodom istraživanja Centra za evropske politike, u kom se navodi da bi više od 41 odsto građana Srbije glasalo za članstvo u EU, naveo da je „Srbija u srcu Evrope i pripada EU“.

„Mnogo gluposti se piše o EU u vašim medijima i na Internetu, od kojih neke dolaze od ljudi, ali i država koje ne žele da se Srbija pridruži. Moje lično mišljenje je da ako Srbija uspe da postigne veoma pozitivan napredak i ako pridruživanje postane realistična i opipljiva mogućnost, tada će veliki broj građana glasati za pridruživanje“, zaključio je on.

(Beta)

