Ambasador Imamura: Ruska invazija na Ukrajinu pokazuje da je neophodna reforma SB UN

Ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura izjavio je da je „ruska invazija na Ukrajinu jasno pokazala da Savet bezbednosti (SB) Ujedinjenih nacija (UN) nije u stanju da efikasno funkcioniše u ovoj vrsti situacija“.

„S obzirom na to da se UN bliže svojoj 80. godišnjici postojanja, postaje neophodno sprovesti reforme, uključujući reformu SB, kako bi se osnažila funkcionalnost ove organizacije i omogućilo efikasnije i delotvornije rešavanje savremenih globalnih izazova“, rekao je Imamura u intervjuu za list Politika.

On je naveo i da „zbog sve dubljih podela u međunarodnoj zajednici po pitanju nuklearnog razoružanja, kao i nuklearnih pretnji od strane Rusije, situacija u vezi sa nukleranim razoružanjem postaje se teža i složenija“.

„Međutim, koliko god put ka ‘svetu bez oružja’ bio trnovit, to nipošto ne znači da ćemo se na tom putu zaustaviti“, rekao je Imamura, o nastojanjima Japana, koji je pre nekoliko dana obeležio komemorativnim ceremonijama 80 godna od bacanja atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki.

Govoreći o međunarodnim odnosima, on je istakao da su „najranjivijim državama“ najpotrebniji principi vladavine prava, ukazujući na principe Povelje UN, kao što su poštovanje suvereniteta i teritorijanog integriteta, mirno rešavanje sukoba i neupotreba sile.

„Poštovanje i jačanje slobodnog i otvorenog međunarodnog poretka zanovanog na vladavini prava, uz poštovanje Povelje UN, u korist svih zemalja, velikih i malih – verujemo da je ovo izuzetno važan princip i za Srbiju“, naglasio je Imamura.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com