Ambasador Irana u Srbiji osudio napad SAD na Iran

Iranski ambasador u Srbiji Mohamed Sadeg Fazli osudio je danas vojnu agresiju na njegovu zemlju i nazvao napade SAD i Izraela terorističkom akcijom na najvišem novou.

On je novinarima u Beogradu rekao da je učešće Irana u nuklearnim pregovorima dokaz da Iran nije želeo rat, te da su i dalje spremni na diplomatiju, ali i na odbranu.

Na pitanje novinara da prokomentariše različite reakcije Iranaca – od sreće do tuge, rekao je da je iranski narod ujedinjen.

One koji slave nazvao je prozapadnim izdajnicima i rekao da je većina snimaka na mrežama veštačka.

Nazvao je napade činom agresije, ne na Iran, nego na principe diplomatije i rekao da je veliki broj civilnih objekata pogodjen iako nije mogao da potvrdi broj Crvenog polumeseca da je ubijeno 555 osoba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com