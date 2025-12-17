Ambasador Katara: Odnosi sa Srbijom se dobro razvijaju

Ambasador Katara u Beogradu Faris Rumi Al-Naimi izjavio je danas da se politički odnosi te zemlje i Srbije dobro razvijaju, kao i da dve zemlje proširuju saradnju na osnovu zajedničkog poštovanja.

On je to izjavio na proslavi Nacionalnog dana Katara u beogradskom hotelu Hajat i dodao da je taj dan „simbol ponosa i časti i svedočanstvo velikog putovanja koje su naši preci preduzeli da bi izgradili ovu voljenu naciju“.

„Tokom proteklih godina, obe zemlje (Srbija i Katar) su radile na jačanju političkog dijaloga i razmeni zvaničnih poseta, doprinoseci dubljem razumevanju. Ovi zajednički koraci predstavljaju čvrst temelj za izgradnju održive saradnje koja služi interesima obe nacije i podržava njihov put ka razvoju i prosperitetu“, rekao je Al-Naimi.

Uoči obraćanja ambasadora intonirane su himne Katara i Srbije.

Svečanosti su prisustvovali bivši potpredsednik Vlade Rasim Ljajić, ministar pravde Nenad Vujić, beogradski muftija Mustafa Jusufspahić, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, kao i predstavnici diplomatskog kora, Vojske Srbije i verskih organizacija.

Nacionalni dan Katara se obeležava 18. decembra, u znak sećanja na taj dan 1878. godine, kada je kada je Šeik Jasim bin Mohamed Al Tani nasledio svog oca na mestu vladara.

Katar je 1916. postao protektorat Velike Britanije, a nezavisnost je ponovo stekao 1971. godine.

