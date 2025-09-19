Ambasador Kube u oproštajnoj poseti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas odlazećem ambasadoru Kube u Beogradu Lejdeu Enestu Rodrigesu Hernandesu na radu kojim je, kako je naveo, doprineo unapređenju prijateljskih odnosa dve zemlje.

Vučić je na Instagramu objavio da „ceni principijelan stav Kube po pitanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije“.

On je dodao da veruje da će dve zemlje u narednom periodu nastaviti da unapređuju politički dijalog i saradnju u oblastima zdravstva, biotehnologije, obrazovanja, kulture, trgovine, poljoprivrede i turizma.

Vučić je rekao da Srbija ostaje posvećena produbljivanju veza sa državama Latinske Amerike, kao i da Srbiju i Kubu povezuje nasleđe saradnje u Pokretu nesvrstanih.

„Uveren sam da ćemo, u godinama pred nama i uoči (specijalizovane izložbe) Ekspo 2027 u Beogradu, otvoriti nova poglavija partnerstva koja donose konkretnu korist našim građanima“, zaključuje se u objavi.

