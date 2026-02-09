Ambasador: SAD ne pokušavaju da rasformiraju NATO ili da podriju svetski poredak

Američki ambasador pri NATO-u Metju Viteker izjavio je danas u osvrtu na kritični izveštaj pripremljen za Minhensku bezbednosnu konferenciju, da SAD ne pokušavaju da rasformiraju NATO ili potkopaju svetski poredak.

U izveštaju pripremjenom za konferenciju koja počinje u petak, autori su upozorili da najveći izazov liberalnom međunarodnom poretku dolazi iznutra, preko dramatične promene mišljenja američke administracije o njenim savezništvima.

Viteker je naglasio da SAD ne žele da rasformiraju NATO ili da podriju savezništva – što su nagovestili autori izveštaja, već da hoće da samo „izbalansiraju“ raspodelu opterećenja za odbranu među državama NATO-a i pozvao evropske saveznike da „učine više da budu sposobni i jaki, jer snaga garantuje mir“.

„To je prva stvar koju odbacujem, pokušavamo da učinimo NATO jačim, ne da se povučemo iz njega ili ga odbacimo, već da učinimo da radi kao što je namenjeno, kao savez 32 jaka i sposobna saveznika“, rekao je Viteker.

Upitan zašto američki ministar odbrane Pit Hegset neće doći na ministarski sastanak NATO u četvrtak, Viteker je rekao da saveznici ne treba da tome pridaju značaj i da je „svet veliki, a samo je jedan ministar odbrane koji mora da bude na mnogo mesta“.

On je rekao da je zamenik ministra, podsekretar Elbridž Kolbi, „savršena osoba“ da razgovara o američkoj bezbednosnoj strategiji i američkom pogledu na Evropu „sada i ubuduće“ i da razgovara o „(amričkim) kapacitetima koji bi na kraju trebalo da se prebace iz Evrope i da budu zamenjeni evropskim kapacitetima“.

Ambasador je rekao da očekuje od Evrope da se „izjednači“ – „da budu jači i da dele teret evropske bezbednossti sa Sjedinjenim Državama i na kraju da preuzmu konvencionalnu odbranu na evropskom kontinentu, uz sveobuhvatni američki nuklearni kišobran“.

Viteker je rekao da evropski partneri treba da povećaju potrošnju na odbranu i da pokažu da mogu da „ispune“ obećanja, uključujući nove NATO ciljeve za potrošnju.

Viteker je rekao da su SAD želele da se suprotstave „nefer“ trgovinskim aranžmanima sa Evropom koji su se pretvorili u to da „Evropa to iskorišćava i beleži ogromne trgovinske suficite sa SAD“.

Kazao je da su SAD frustrirane jer je „mnogo razgovora, a ne tako mnogo akcija“ u Evropi i da saveznici provode više vremena u raspravljanju o pitanjima umesto da ih rešavaju.

Upitan o Grenlandu, rekao je da je američki interes samo sigurnost Grenlanda, bilo kao dela Danske, ili „kao nezavisna zemlja u budućnosti“, da bude sposoban da se brani od Rusije i Kine.

„Kinezi su napravili najmanje dva pokušaja prema Grenlandu. Jedan preko luka koja pokušavaju da investiraju u (grenlandske) luke i drugi preko pokušaja da investiraju u aerodrom“, rekao je Viteker, a list Gardijan ukazuje da danski zvaničnici sumnjaju u te tvrdnje.

Delujući kao da se distancira od agresivne retorike predsednika SAD Donalda Trampa o Grenlandu, ambasador je rekao da je tokom prvog Trampovog mandata naučio da bi odgovaranje na svaku poruku Trampa preko mreže Trut Soušal ili Tvitera bio „stalni posao“, ali je ipak kazao da je ispravna analiza bezbednosti koja je osnova Trampovih stavova.

(Beta)

