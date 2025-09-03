Ambasador SAD u NATO: Amerika pažljivo prati situaciju u Srbiji i Republici Srpskoj

Američki ambasador u NATO-u Metju Vitaker izjavio je da SAD pažljivo prate situaciju u Srbiji i u Republici Srpskoj, entitetu Bosne i Hercegovine, s ciljem da ne dozvole razvoj događaja koji bi mogao dovesti do regionalnog sukoba, prenosi danas Slobodna Evropa.

„Veoma pažljivo pratimo sve što se dešava i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Trenutno smo fokusirani na to da osiguramo da situacija ne preraste u potencijalni regionalni sukob“, rekao je Vitaker na jednom od panela Bledskog strateškog foruma.

On je naglasio da SAD „žele stabilnost na Zapadnom Balkanu“ i to je, kako je rekao, važno i za evropske partnere unutar NATO-a, koji „imaju obavezu da deluju zajedno u kriznim situacijama“.

Srbiju mesecima potresaju antivladini protesti, tokom kojih je povremeno izbijalo nasilje, dok je predsednik Aleksandar Vučić optužio strane faktore da pokušavaju da podstaknu revoluciju, bez ikakvih dokaza i spominjanja ko to sa strane podstiče nasilnu promenu vlasti, piše RSE.

U Republici Srpskoj, bivši predsednik Milorad Dodik osporava presudu suda BiH kojom mu je oduzet predsednički mandat posle osude, i više puta je pretio da će odvojiti taj entitet od ostatka BiH.

Na pitanje da li bi NATO intervenisao ako bi politička kriza eskalirala u oružani sukob, posebno u BiH, ali i u Srbiji, Vitaker je rekao da NATO deluje jednoglasno, ali je dodao: „Daleko smo od toga“.

„Ako će se NATO uključiti… Pravilo broj jedan u politici je da se ne reaguje na pretpostavke. Mislim da moramo videti kako će se stvari odvijati“, rekao je Vitaker.

„Nastavićemo da podstičemo sve strane da rade u skladu sa Dejtonskim sporazumom“, rekao je on, misleći na sporazume kojima je okončan rat u Bosni i Hercegovini 1990-ih.

Američki ambasador je takođe rekao da je „NATO jači nego ikad“ i da „to treba da bude veoma zabrinjavajuće za naše protivnike“.

Na pitanje da li bi se predsednik SAD Donald Tramp mogao sastati s Vučićem ili Dodikom, Vitaker je rekao da nema naznaka takvih sastanaka, ali da bi se o njima moglo razgovarati ako postoje jasne koristi za mir i stabilnost.

On je rekao da Tramp ima posebnu sposobnost da komunicira sa svetskim liderima, da koristi uticaj američkog predsedništva i moć države, u korist mira, demokratije, stabilnosti i ekonomskog razvoja.

Naglasio je da ako bi Tramp odlučio da se sastane s Vučićem ili Dodikom, to ne bi bilo da bi ojačao njihov politički položaj, već samo ako bi to služilo unapređenju širih interesa mira i stabilnosti.

„Svakako ne bi prihvatio sastanak koji ima za cilj jačanje političkog položaja bilo kog lidera. To nije ono što predsednik Tramp radi“, rekao je američki ambasador u NATO.

On je opisao Trampa kao „mirotvorca“, ističući da se njegova politika fokusira na rezultate i stvaranje mogućnosti za napredak.

(Beta)

